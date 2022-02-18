Яшин назвал дату передачи петиции за отставку Кадырова в администрацию президента

18 февраля 2022, 20:15

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Илья Яшин позитивно оценил кампанию по сбору подписей за отставку Рамзана Кадырова, он планирует передать петицию в администрацию президента в годовщину убийства Бориса Немцова. Число подписей под петицией не имеет значения для Кремля, отметил политолог Алексей Малашенко.

"Кавказский узел" писал, что московский оппозиционный политик Илья Яшин выступил с петицией за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чечни. Петиция, адресованная Путину, была опубликована 6 февраля на сайте Change.org, и уже к утру 8 февраля под ней подписались более 100 тысяч человек, а к 18.30 17 февраля февраля под ней было оставлено 219 649 подписей. Темпы роста числа подписей под ней существенно замедлились, уже как минимум пять дней они спадают каждые сутки.

Призыв отправить главу Чечни в отставку Илья Яшин в своей петиции обосновал в том числе угрозами руководства Чечни семье Янгулбаевых. "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", – говорится в тексте петиции. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Илья Яшин заявил, что все цели петиции озвучил изначально. "Подписную кампанию оцениваю позитивно. Намерен в день убийства (Бориса Немцова) (27 февраля - Прим. "Кавказского узла") передать в администрацию президента обращение с подписями", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

На 20.00 мск 18 февраля под петицией за отставку Кадырова подписались 220 854 человек. С 18.30 17 февраля число подписей выросло на 1205.

Политолог, кавказовед, профессор Алексей Малашенко скептически относится к результатам подписной кампании петиции за отставку Кадырова. "Даже 250 тысяч подписей - само по себе это ничто. Тем более, если подписывали люди из разных регионов, а может и из-за границы. Просто у подписавшего человека – это возможность высказать как-то своё мнение. А у автора петиции – возможность вновь быть на слуху. Причём – это такая красивая возможность. Автора и подписантов можно уважать за их позицию. Но практическая значимость петиции – на нуле", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Малашенко, большинство подписавших – это люди, которые и раньше так или иначе отслеживали ситуацию в Чечне, на Северном Кавказе. "Но могут быть и те, кто впервые услышал о происходящем в Чечне, заявления по поводу отрезанных голов. Их это впечатлило и они, увидев эту петицию, чисто эмоционально решили её подписать. При этом такой подписант может толком и не знать ни про Чечню, ни про Кадырова. Просто его задело безобразие, о котором он услышал", - предположил он.

9 февраля помощник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб под хэштегом #ЯпехотинецКадырова, который стал ответом на петицию Яшина. Число публикаций с этим хэштегом в аккаунтах чеченских чиновников, силовиков и госучреждений к 19.30 мск 18 февраля достигло 498. В Instagram также публикуются и посты под схожими хэштегами, например, под хэштегом #пехотинецкадырова к 19.30 мск 18 февраля опубликовано шесть постов, под хэштегом #пехотинецкадыров - два поста.

Флэшмобы в поддержку Кадырова были и раньше, а предназначены они для узкого круга сторонников, чтобы показать свою лояльность, отметил Малашенко. "Это подхалимаж. Чтобы руководство заметило. Он вот так, а мы – вот так и я чуть ли не первый заявил о лояльности. Всё это ради того, чтобы и дальше перепадали блага, было продвижение по службе", - сказал политолог.

По его мнению, для Кремля флэшмобы поддержку Кадырова не нужны. "Для Кремля это маргинально. У них сейчас Донбасс. А для круга Кадырова это значимо", - указал Малашенко.

"Кавказский узел" также писал, что журналист государственного телеканала "Грозный" Ламберт Музуров публично раскритиковал московского оппозиционера Илью Яшина за петицию с призывом отправить Рамзана Кадырова в отставку и анонсировал ответную петицию за отставку Яшина. Выступление журналиста поддержал министр печати Чечни Ахмед Дудаев, а пользователи соцсети одобрили позицию Музурова.