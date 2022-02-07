Правозащитники скептично оценили шансы на проверку угроз Янгулбаевым

07 февраля 2022, 14:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Маловероятно, что Следственный комитет начнет проверку заявлений об угрозах руководства Чечни в адрес семьи Янгулбаевых, указали правозащитники Светлана Ганнушкина и Сергей Бабинец. Абубакар Янгулбаев пообещал добиваться расследования угроз его семье.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля бывший юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину заявление, в котором попросил проверить угрозы в адрес его семьи от руководителей Чечни на наличие угрозы убийством, возбуждения ненависти и вражды, подстрекательства, клеветы, оскорблений и превышения должностных полномочий.

1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. Обещание "отрезать головы" вместе с объявлением кровной мести – это реальная угроза убийством, предположил Абубакар Янгулбаев. Аналогичное мнение ранее высказали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники.

Абубакар Янгулбаев ждёт от Следственного комитета конкретных действий в ответ на свое заявление, сообщил он сегодня корреспонденту "Кавказского узла". "Я рассчитываю как минимум на следственную проверку. По всем правилам уголовного законодательства России всех авторов угроз, клеветы, оскорблений, травли и подстрекательства к убийству по мотивам кровной мести следственные органы обязаны привлечь к ответственности",- сказал юрист.

По его словам, если правоохранительные органы будут бездействовать, то он не опустит руки. "Если не будет законного решения, я его обжалую и обращусь в вышестоящие органы", - сказал Абубакар Янгулбаев.

Председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина сообщила, что не помнит случаев, когда СК России и Генпрокуратура вмешивались и помогали в расследовании дел в Чечне.

"Ни разу в моей практике не было такого примера, когда мы обращались в СК или Генпрокуратуру с просьбой принять определенные меры, и они как-то помогли нам. Обычно они перенаправляют наши запросы в местные органы, а те отправляю ответы, где в основном опровергается все, о чем мы говорили. Например, был случай: пропала девушка, мы обратились в СК РФ с просьбой провести проверку по факту похищения, при чем мы указали конкретыне имена и фамилии подозреваемых. Они переслали это в чеченские правоохранительные органы, откуда пришел ответ, что проверка осуществлена, сведения не подтвердились. Дальше ничего не было предпринято. И таких случаев уйма", - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь на 3 февраля, на фоне скандала с Кадыровым и Янгулбаевыми стало известно, что президент России провел встречу с Рамзаном Кадыровым в Москве, хотя ранее пресс-секретарь Путина заверил, что такой встречи не планируется. Одной из тем, которые обсуждались во время встречи Путина и Кадырова, была работа правоохранительных органов, сообщил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По мнению Ганнушкиной, встреча Путина с Кадыровым и обсуждение работы чеченских правоохранительных органов ничего не изменит в ситуации с Янгулбаевыми. "Возможно, Путин немного его одернул, поскольку Кадыров уж совсем зарвался. Но это не внушает оптимизма. Мне не кажется, что это обсуждение как-то повлияет на действия Кадырова и его правоохранительных органов в отношении семьи Янгулбаевых. Они продолжат то, что задумали. И то, что адвоката пустили к [матери братьев Янгулбаевых Зареме] Мусаевой, тоже ни о чем не говорит", - сказала она.

Следственный комитет может начать действовать, если наберется "критическая масса обращений", считает юрист «Комитета против пыток»* Сергей Бабинец.

"Мы не знаем, чего ожидать в этой ситуации от Бастрыкина, поскольку вот уже две недели правоохранительные органы молчат. Заявления и обращения подавал и Комитет против пыток*, и члены семьи Янгулбаевых, и другие правозащитники, и неравнодушные граждане. Возможно, если наберется критическая масса таких обращений, СК будет вынужден дать ответ. Но это всё неправильно, это противоречит и законам и логике. Речь идет о многодетной матери и пожилой, тяжело больной женщине, в отношении которой был нарушен закон", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Александр Бастрыкин пока не отреагировал на обращения, уточнил Сергей Бабинец. "За две недели петиция в поддержку Заремы Мусаевой набрала более 104 тысяч подписей, Amnesty International призывает граждан обращаться в Генпрокуратуру, многие общественные деятели высказались в поддержку Заремы, в Москве и Питере проходят одиночные пикеты. Всё это при полном безмолвии и господина Бастрыкина и его коллег. Мы считаем, что активная информационная поддержка СМИ, независимых журналистов и общества в целом очень сильно помогают нам. Адвокатов наконец допустили к Зареме, мы смогли ознакомиться с материалами ее уголовного и административного дел и составить стратегию работы", - сказал правозащитник.

Он подтвердил, что "Комитет против пыток"* также обращался в Следственный комитет и к генпрокурору Игорю Краснову. "Да, мы обратились и к господину Бастрыкину в СК и к господину Краснову в Генпрокуратуру с просьбами проверить законность и дать оценку высказываниям Рамзана Кадырова и чиновников Чеченской Республики, а также провести проверку в порядке статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - рассказал он.

Статья 144 УПК РФ регламентирует порядок рассмотрения сообщения о преступлении, в статье 145 УПК РФ перечислены решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

Напомним, 20 января Зарема Мусаева, мать Абубакара Янгулбаева и супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. 1 февраля суд в Грозном постановил арестовать Мусаеву на два месяца, до 1 апреля, по делу о насилии к полицейскому.

С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы и какую роль в этои сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке «Кавказского узла» «Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова».

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

**организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.