Пользователи Instagram в Чечне поддержали кампанию против Яшина

18 февраля 2022, 11:37

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Журналист государственного телеканала "Грозный" Ламберт Музуров публично раскритиковал московского оппозиционера Илью Яшина за петицию с призывом отправить Рамзана Кадырова в отставку и анонсировал ответную петицию за отставку Яшина. Выступление журналиста поддержал министр печати Чечни Ахмед Дудаев, а пользователи соцсети одобрили позицию Музурова.

Как писал "Кавказский узел", что московский оппозиционный политик Илья Яшин выступил с петицией за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чечни. Петиция, адресованная Владимиру Путину, была опубликована 6 февраля на сайте Change.org, и уже к утру 8 февраля набрала более 100 тысяч подписей, а к 18.30 мск 17 февраля - 219 649 подписей. Темпы роста числа подписей под петицией существенно замедлились, но ее популярность уже превысила популярность петиций за отставку Путина и других известных политиков. К 11.35 мск 18 февраля петиция набрала 220 467 подписей.

Призыв отправить главу Чечни в отставку Илья Яшин обосновал в том числе угрозами руководства Чечни семье Янгулбаевых. С подробностями и предысторией конфликта Кадырова с Янгулбаевыми можно ознакомиться в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Видеоролик с критикой в адрес Ильи Яшина опубликовал 17 февраля на своей странице в Instagram журналист ЧГТРК "Грозный" Ламберт Музуров. В частности, он упрекнул Яшина в том, что тот "льет грязь", а также "далек от реальной картины, которая происходит в Чечне".

"Как он может знать то, как мы, народ Чеченской Республики, живем здесь, если он понятия не имеет, как живут даже жители района, где он является депутатом", - задался вопросом журналист. В подтверждение этого тезиса в ролике приведены фрагменты видеозаписей, на которых люди, представленные как жители Красносельского района Москвы, сообщают, что ничего не знают о реальной деятельности депутата Яшина.

Ламберт Музуров озвучил вывод о том, что "вместо того чтобы заниматься делом", Илья Яшин "фантазирует о том, как бы за счет Рамзана Кадырова набрать баллы".

Репост этого видеоролика сделал 17 февраля министр информации Чечни Ахмед Дудаев. "Вместо того чтобы заниматься своими делами и решать проблемы своих избирателей, этот персонаж, по имени Илья, пытается за счёт Рамзана Кадырова и чеченского народа набрать политические баллы", - говорится в аннотации к видео.

Под публикациями Музурова и Дудаева размещено, по состоянию на 11.35 мск, 19 и 100 комментариев соответственно. Их авторы сочли убедительным ролик журналиста ЧГТРК.

"Ламберт, молодец, очень хорошая контрмера", - написал, в частности, artur_algaev. "Ему (Илье Яшину) пиар и упоминание нужно было, вот он и решил заговорить о нас", - предположил abukhazh94.

"Яшин, видимо, конкретно сдает позиции, раз всеми правдами и неправдами пытается поднять свой рейтинг за счет нашей республики!" – высказала мнение yandarova_ayza.

Петиция вызвана поведением Рамзана Кадырова, рассказал 7 февраля "Кавказскому узлу" сам Илья Яшин. "То, что происходит в последний месяц, выходит за рамки разумного. Речь идет в том числе и о семье Янгулбаева. Это демонстрирует, что ни у полиции, ни у ФСБ нет механизмов влияния на Кадырова. Никто не в состоянии призвать его к порядку. В таком случае это должно делать общество, показать ему, что так себя вести в России нельзя", - пояснил он, добавив, что считает важным привлечь внимание общества к происходящему в Чечне.

При этом опубликованный 17 февраля видеоролик стал не первым выступлением Ламберта Музурова против Ильи Яшина. 15 февраля Музуров разместил в своем Instagram-аккаунте видео, в котором анонсировал сбор подписей под петицией за отставку Яшина. "Я собираюсь собрать подписи жителей нашей республики и далее подать петицию в знак протеста против произвола, который творится в муниципальном округе Красносельский города Москвы", - сказал в этом видео журналист.

Напомним, 9 февраля помощник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб под хэштегом #ЯпехотинецКадырова, который стал ответом на петицию Ильи Яшина. Число публикаций с этим хэштегом в аккаунтах чеченских чиновников, силовиков и госучреждений к 18.30 мск 17 февраля достигло 493, а к 11.35 мск 18 февраля - 494.

Несмотря на громкий скандал вокруг семьи Янгулбаевых, нельзя утверждать, что эти события изменили медийное лицо Кадырова и его соратников, пояснил ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Институт социологии РАН Дмитрий Рогозин.

"Этот скандал не создаёт новой сенсации. Он не создаёт нового образа. Мол, мы думали, что этот человек такой, а вот открылась его новая сторона, новая ипостась. Нет, ничего нового не открылось", – сказал социолог, добавив, что средний россиянин по большому счёту не в курсе событий, происходящих в Чечне.

Материалы о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".