15 февраля 2022, 12:24

Передано в суд дело о подготовке атак на чеченских оппозиционеров в Турции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратура Стамбула завершила расследование дела обвиняемых в шпионаже и подготовке нападений на чеченских оппозиционеров в Турции, им грозит до 33 лет тюрьмы.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября 2021 года в Турции были арестованы шесть человек, задержанных 8 октября в Стамбуле и Анталье по обвинению в политическом и военном шпионаже. Задержанные - граждане России Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан (также упоминается в СМИ как Бислан) Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. Старшим в группе был чеченец Беслан Расаев, сообщил "Кавказскому узлу" живущий в Турции чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов. Турецкая разведка MIT сообщила, что задержанные планировали убийства уроженцев Чечни, и активисты чеченской диаспоры в Турции были обеспечены государственной охраной.

Прокуратура Стамбула завершила расследование дела о подготовке нападения на чеченских оппозиционеров в Турции, сообщил сегодня на своем сайте телеканал A Haber.

"Завершено расследование, проведенное Управлением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генпрокуратуры Стамбула в отношении российской шпионской ячейки, готовившей нападения на чеченскую оппозицию в Турции", - говорится в сообщении, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Обвиняемым инкриминируется политический и военный шпионаж, незаконное хранение огнестрельного оружия и подделка официальных документов, им грозит от 22 до 33 лет тюрьмы. "25-страничное обвинительное заключение направлено в Стамбульский суд по уголовным делам", - отмечается в публикации.

Напомним, одной из предполагаемых целей киллеров был назван оппозиционный властям Чечни блогер Хасан Халитов. Также целями назывались Абдулхаким Шишани, под именем которого может скрываться Руслан Ажиев, руководитель группировки "Аджнад аль-Кавказ", которая во время боев в Сирии была самостоятельной. MIT также сообщила, что Беслан Расаев планировал собрать оружие для убийства Абдулы Абдулаева, контрабандиста и члена террористической организации.

По данным разведки, приказы Расаев получал от советника главы Чечни Адама Делимханова и криминального авторитета Казбека Дукузова, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

Примечание:

""Новая газета" связала выпад Кадырова в адрес Эрдогана с неудачей чеченской мафии", "Аналитики увидели руку Кремля в задержании уроженцев Чечни турецкими силовиками", "Поездка Кадырова в Турцию вызвала вопросы о его интересе к задержанию шести россиян".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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