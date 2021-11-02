Турецкая спецслужба заявила о связи задержанных в Стамбуле с руководством Чечни

02 ноября 2021, 18:37

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Шесть человек, арестованных в Стамбуле по обвинению в политическом шпионаже, планировали убийства уроженцев Чечни по приказу высокопоставленного чеченского чиновника, сообщила Национальная разведывательная организация Турции.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября суд в Стамбуле заключил под стражу шесть человек, задержанных 8 октября в Стамбуле и Анталии и обвиненных в политическом и военном шпионаже. Задержанные - граждане России Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан (также упоминается в СМИ как Бислан) Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистан Амир Юсупов. Старшим в группе был чеченец Беслан Расаев, сообщил "Кавказскому узлу" живущий в Турции чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов.

По данным Национальной разведывательной организации Турции (MIT), шесть человек, арестованных 20 октября, в том числе лидер группы Беслан Расаев, планировали убить живущего в Турции чеченского диссидента по приказу высокопоставленного чеченского чиновника, сообщила сегодня на своем сайте англоязычная турецкая газета Daily Sabah.

Человек, убийство которого планировалось, известен как Абдулхаким, участвовавший в боях в Сирии на стороне противников режима Башара Асада. Беслан Расаев, как считают в спецслужбе, выполнял приказы Казбека Дукузова и человека из окружения Рамзана Кадырова.

MIT также сообщила, что Расаев планировал собрать оружие для убийства Абдулы Абдулаева, известного как "Эбубекир", - контрабандиста и члена террористической организации. "Во время рейдов, проведенных по домам подозреваемых, было обнаружено оружие, оснащенное лазерами и глушителями", - говорится в публикации издания, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Абдулхаким (Абдулхаким Шишани) может быть псевдонимом Руслана Ажиева, чья группа "Аджнад аль-Кавказ" во время боев в Сирии была самостоятельной, не находившейся у кого-либо в подчинении и не входившей в состав другой группировки, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, Хасан Халитов в сентябре обвинил чеченских силовиков в похищении его родственников, живущих в республике. Халитов также заявил, что власти Чечни стоят за объявлением ему и нескольким семьям в республике, в том числе семье Ажиевых, кровной мести. Он призвал главу Чечни прислать представителя в Турцию, чтобы "разобраться".

В октябре Кадыров побывал в Турции со своим помощником, министром печати Ахмедом Дудаевым. Тот заявил, что они "исходили вдоль и поперек несколько турецких городов", но так и не встретили никого из заявлявших о готовности к встрече с главой Чечни. В ответ на это Халитов упрекнул приближенных Кадырова в трусости, предположив, что те намеренно избегали встречи с ним. Кадыров не избегал встречи со своими критиками во время поездки в Турцию, возразил 15 октября Дудаев.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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