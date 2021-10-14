Аналитики увидели руку Кремля в задержании уроженцев Чечни турецкими силовиками

14 октября 2021, 16:53

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Группа уроженцев Чечни, задержанных турецкими спецслужбами по делу о шпионаже, оказалась в Турции с ведома российских властей, счел глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Москва нарушила негласное соглашение с Анкарой о прекращении охоты за чеченскими политэмигрантами, заключил турецкий журналист Ферхат Унлю.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября в результате проведения совместной спецоперации силами турецких силовиков в Стамбуле и Анталье были задержаны шестеро уроженцев Чечни с российским гражданством Они подозреваются в шпионаже и покушении на убийства по политическим мотивам.

Санкция на операцию с участием шести россиян могла быть дана лишь на федеральном уровне, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Эксперт полагает, что для подобной деятельности есть как военные, так и политические мотивы.

"Я в равной степени это связываю с двумя факторами. Первый: мир признает, что Турция прорвалась из затяжного, со времен Османской империи, нахождения внизу в списке государств, которые имеют свою имперскую и военную историю. У Турции [появились] не только "Байрактары" (беспилотники. - Прим. "Кавказского узла"), но и иные серьезные прорывы в новейших технологиях, способные противостоять американским и российским системам противоракетной обороны. Второй фактор: это мог быть десант, заброшенный для расправы с политическими оппонентами", - указал Кутаев.

Авторы Telegram-канала Security Turkey, который создан для выявления российских силовиков и защиты безопасности чеченской диаспоры в Турции, ранее отмечали, что задержание россиян в Турции произошло после угроз в адрес представителей диаспоры, озвученных депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым. "Вы петухи, которые крали братьев друг друга и мучили людей, мы с вами разберемся. Будь вы хоть в Турции или в Лондоне. В этом нет никаких сомнений. У всего есть свое время. Вы знаете, что оно наступило для тех, кто был петухами, как вы, и вел такие же разговоры. Наступит и для вас", - говорит Делимханов на видео, опубликованном на канале 10 октября и переведенном с чеченского языка "Кавказским узлом".

Руслан Кутаев не исключил, что отправка агентов в Турцию была связана с недавним избиением в Стамбуле чеченского силовика.

"Я не исключаю, что могла быть расплата за последнее избиение работника чеченских правоохранительных структур [и за то, что] второго напугали - все это может иметь место. И в равной степени это могла быть совместная операция, я допускаю. Российская власть активизировалась. Чеченская власть – это всего лишь клон. Установки транслируют из Москвы, все оттуда спускается, и все строится на генеральной линии, спускаемой федеральной властью. Все эти действия связаны лишь с этими установками. Ничего, что бы противоречило генеральной установке Кремля, не делается ни в Чеченской республике, ни в Дагестане... Власти придерживаются той линии, которую им спускает сверху Кремль", - подчеркнул Кутаев.

В начале сентября появилось видео "В Турции избили чеченского сотрудника МВД", где на тротуаре лежит мужчина, которого удерживают и бьют, в том числе ногами, по меньшей мере два человека. В том же месяце житель Чечни Ахмад Арсанукаев заявил, что на него, его жену и ребенка в Стамбуле напала группа вооруженных людей. По словам Арснукаева, путем угроз и шантажа его заставили записать видео с клеветой в отношении руководства Чечни, а также требовали записать на камеру оскорбления жен и дочерей силовиков. Вернувшись в Чечню, Арснукаев сделал серию объявлений о кровной мести, вызвав негодование чеченской диаспоры в Турции.

Задержание россиян показало, что уже не действует негласное соглашение, заключенное спецслужбами Турции и России после убийства в Стамбуле в 2015 году администратора сайта "Кавказ-Центр"* Абдулвахида Эдильгериева, указал колумнист турецкого издания Sabah Ферхат Унлю.

Колумнист напомнил, что пять лет назад турецкие силовики в ходе операции "Кама" задержали россиян Александра Смирнова и Юрия Анисимова, с которыми связывают до десятка убийств чеченских политэмигрантов в Турции. "После долгого пятилетнего перерыва Россия отправила команду в Турцию, опять же, с целью возможных убийств", - предположил он, отметив, что подробности спецоперации не разглашаются.

В Стамбуле спецоперация проводилась в трех районах: Кучюкчекмедже, Сарьер и Баракшехире. Последний из них ранее был "излюбленным местом проживания чеченских диссидентов" - именно там был убит Эдильгериев и некоторые другие выходцы из Чечни, указано в публикации от 12 октября.

Абдулвахид Эдильгериев, родственник одного из идеологов чеченского сепаратизма Мовлади Удугова, был застрелен 1 ноября 2015 года недалеко от своего дома в Турции. Двое подозреваемых в убийстве были задержаны в районе Ялова, в котором проживает большое число бывших участников незаконных вооруженных формирований.

Чеченские политэмигранты, которым ранее объявили в Чечне кровную месть, за госзащитой к турецким властям не обращались, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" блогер Хасан Халитов - один из тех, кому объявлена кровная месть. "За защитой не обращался и не планирую. Полагаюсь на Всевышнего и сам буду защищаться", - подчеркнул он.

Халитов добавил, что турецкие правоохранители не опрашивали его по делу о шести задержанных россиянах. "Они (силовики. - Прим. "Кавказского узла") не знают моего местонахождения и, вероятно, не смогут со мной связаться", - отметил Халитов.

* издание по решению суда в Москве от 2011 года внесено Минюстом России в перечень экстремистских материалов.