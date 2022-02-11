ЛЭП. Фото Нины Тумановой дkя "Кавказского узла"

11 февраля 2022, 09:49

Более 6000 жителей остались без света в Дагестане после аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подача электричества прервана в семь сел Дахадаевского района, без электроснабжения остались 6011 жителей, сообщили сегодня спасатели.

По данным управления МЧС по Дагестану, семь населенных пунктов Дахадаевского района остались без света сегодня утром.

"В 07.50 [мск] от ЕДДС Дахадаевского района поступило сообщение о том, что в 7 населенных пунктах Дахадаевского района произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате аварийного отключения без электроснабжения остаются 1202 домов, 6011 жителей", – сообщило ведомство на своем сайте.

Причина отключения устанавливается, задействована одна бригада электриков, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 22 января в Хасавюртовском районе 10 580 жителей остались без света после аварии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Дахадаевского района селе Уркарах слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составляет +0 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 12 февраля прогнозируется снегопад, температура воздуха понизится до -3 градусов, скорость ветра – до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Махачкалинцы пожаловались на отсутствие тепла и света в холодное время года", "Власти Левашинского района списали на майнинг перебои со светом", "МВД Дагестана отреагировало на жалобы об отсутствии воды и света в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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