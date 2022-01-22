22 января 2022, 18:22

Более 10,5 тысячи человек остались без света в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Электроснабжение отключено в Хасавюртовском районе в связи с аварией. Без света остались 10 580 жителей.

Аварийное отключение электроснабжения произошло сегодня утром в части Хасавюрта, в поселках Северный и Бамматбекюрт, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

В зону отключения попали 2 872 частных дома, в которых проживают 10 580 человек, в том числе 3 560 детей. Без света также остались пять социально-значимых объектов - три школы, два детских сада и школа-интернат. "Причина отключения - повреждение силового кабеля 10 Кв", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Время окончания аварийно-восстановительных работ МЧС не уточнило.

"Кавказский узел" ранее писал, что 15 января без света в результате сильного ветра и снегопада в Дагестане остались около 55 тысяч человек. В тот же день электроснабжение было восстановлено.

Примечание:

"Махачкалинцы пожаловались на отсутствие тепла и света в холодное время года", "Власти Левашинского района списали на майнинг перебои со светом", "МВД Дагестана отреагировало на жалобы об отсутствии воды и света в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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