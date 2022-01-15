15 января 2022, 22:57

Энергетики отчитались о восстановлении подачи света жителям Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Восстановлено электроснабжение жителей Дагестана, где из-за непогоды происходили отключения в электросетях, сообщила компания "Россети Северный Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", сегодня без света в результате сильного ветра и снегопада в Дагестане остались около 55 тысяч человек, сотрудники "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" были переведены на особый режим работы.

После того, как дежурные бригады энергетиков с 11.30 мск были переведены на особый режим работы, специалисты незамедлительно приступили к устранению спровоцированных непогодой технологических нарушений, сообщила сегодня на своем сайте компания "Россети Северный Кавказ".

Специалистам дагестанского филиала компании уже к 16.00 мск удалось возобновить энергоснабжение 60 % остававшихся без электроэнергии жителей республики.

Полностью восстановить энергоснабжение потребителей удалось к 19:51 мск. В устранении последствий непогоды на энергообъектах республики принимали участие 170 энергетиков филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"  в составе 56 бригад. В работах было задействовано 58 единиц необходимой спецтехники.

"Поскольку неблагоприятные погодные условия в регионе сохраняются, специалисты компании продолжают мониторинг метеоусловий и контроль за состоянием энергооборудования. К оперативному реагированию при возникновении нештатных ситуаций готовы 678 человек в составе 173 бригад. Мобилизовано 294 единицы спецтехники и 14 передвижных резервных источников энергоснабжения", - процитировал заместителя главного инженера "Россети Северный Кавказ" Сергея Бахмудова сайт компании.

Примечание:

"Курорт Эльбрус закрыт из-за непогоды", "Оперативные службы в Сочи перешли на усиленный режим работы", "Режим ЧС объявлен в Ставрополе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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