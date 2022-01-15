Почти 55 тысяч жителей Дагестана остались без света в связи с непогодой

15 января 2022, 14:34

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Без света в результате сильного ветра и снегопада в Дагестане остались около 55 тысяч человек, сотрудники "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" переведены на особый режим работы.

"В Дагестане ухудшение погоды - местами снегопад, сильный ветер с порывами до 25 м/с. Из-за непогоды происходят локальные отключения электроснабжения. В зоне риска - частично Махачкала, Касумкентский, Дербентский, Карабудахкентский, Левашинский, Сергокалинский и Каякентский районы республики. Без энергоснабжения около 55 тыс. человек", - сообщили в Минэнерго России.

По данным ведомства, сотрудники филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" переведены на особый режим работы. В восстановительных работах в республике участвуют 56 бригад, пишет "Интерфакс".

В результате сильного ветра, дождя и мокрого снега электроснабжение нарушено в ряде регионов юга России. "Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" сообщал, что жители Дагестана неоднократно жаловались на проблемы с коммунальными услугами. Вечером 14 января несколько десятков махачкалинцев вышли на акцию протеста на проспекте Ахмет-хана Султана, во время которой пожаловались на частые отключения воды и света. Чиновники проигнорировали акцию протеста, и жалобы пришлось выслушивать сотрудникам МВД по Дагестану, сообщило сегодня ведомство в Instagram. Ранее, 16 ноября 2021 года, десятки жителей поселка Кривая Балка возле Махачкалы перекрыли федеральную автодорогу, требуя возобновления электроэнергии.