Учения по применению нестратегического ядерного оружия начались в Южном военном округе

22 мая 2024, 06:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа приступил к учениям по применению нестратегического ядерного оружия в ответ на провокационные заявления и угрозы официальных лиц западных стран в адрес Российской Федерации, сообщило министерство обороны.

В Южном военном округе 21 мая начался первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия.

На первом этапе учений, которые проходят под руководством Генштаба вооруженных сил России, отрабатывается подача ядерных боеприпасов для комплексов "Искандер" и оборудование авиации ракетами с ядерным боезарядом, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщает министерство обороны Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале.

Ведомство сообщает, что учения направлены "на поддержание готовности личного состава и техник частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Учения проводятся по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Они были анонсированы 6 мая, но без точной даты, пишет "Коммерсант".

Нестратегическое ядерное оружие имеет ядерные заряды мощностью от нескольких единиц до нескольких сотен килотонн, оно предназначено для "поражения различных целей на оперативно-тактической глубине". К нему относятся наземные ракетные комплексы средней дальности, авиационные ракеты класса "воздух-земля", авиационные бомбы, противокорабельные и противолодочные ракетные комплексы, мины и торпеды с ядерным зарядом, атомная артиллерия и другое, говорится в "Энциклопедии РВСН", опубликованной на сайте министерства обороны Российской Федерации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.