Дистант в школах Кабардино-Балкарии отменен после роста заболеваемости

11 февраля 2022, 06:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Школьники в Кабардино-Балкарии вернутся за парты с 14 февраля, сообщило Минпросвещения региона в Instagram. Родители учеников возмутились в соцсети отменой дистанта на фоне роста заболеваемости. Такое решение принято, поскольку внеплановые каникулы не повлияли на распространение коронавируса среди детей, пояснило ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 февраля власти Кабардино-Балкарии продлили до 13 февраля внеплановые каникулы, введенные ранее для школьников из-за эпидемиологической ситуации по COVID-19.

За сутки в Кабардино-Балкарии от коронавируса скончались четыре пациента, а общее число смертей от COVID-19 в регионе достигло 1615. За сутки выявлены 425 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 49 079, следует из информации, опубликованной 10 февраля на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение не продлевать каникулы для школьников. Ученики школ вернутся к очному обучению с 14 февраля, сообщили в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи региона. "Внеплановые каникулы для учащихся 1-8 и 10 классов не будут продлены. Уже с понедельника учебный процесс в школах республики возобновится в очной форме в полном объеме", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 10 февраля на странице Минпросвещения Кабардино-Балкарии в Instagram.

Также к очному формату обучения с 14 февраля вернутся студенты подведомственных министерству, сказано в публикации.

Эта запись на странице Минпросвещения Кабардино-Балкарии в Instagram, на которую подписаны около 45,3 тысячи пользователей, к 06.30 мск 11 февраля набрала 981 отметку "нравится" и 222 комментария. Большая часть их авторов высказалась против возвращения школьников за парты.

"Продлите, все дети болеют", – написала fatimathagapsoeva.

"Ничего не понимаю! Вроде как количество заболевших только растет", – отметила marinakankulova_.

"Количество заболевших в разы увеличилось, и дети идут в школу?" – задалась вопросом fatima445.555.

"О чём вы думаете ? При меньшей заболеваемости наши дети идут на внеплановые каникулы, а теперь, когда заболеваемость в разы выросла, вы отправляете наших детей на учёбу. Как понять вас? Почему вы не отправляете детей на дистант?" – спросил пользователь kkuu007.

"Такое решение принял и утвердил Оперативный штаб КБР. Как вы заметили, количество заболевших возросло, несмотря на принятые меры с введением внеплановых каникул, которые длятся более двух недель. Это значит, что болеющие сейчас дети определённо заразились не в школе. Каникулы были введены для того, чтобы разорвать цепочку заражения. <…> Продлевать ещё каникулярное время сейчас уже нет возможности. Не у всех детей есть равные технические возможности для обучения в дистанционной форме", – ответил администратор страницы Минпросвещения Кабардино-Балкарии в Instagram.

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