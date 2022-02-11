Табличка на воротах школы. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

11 февраля 2022, 06:40

Дистант в школах Кабардино-Балкарии отменен после роста заболеваемости

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Школьники в Кабардино-Балкарии вернутся за парты с 14 февраля, сообщило Минпросвещения региона в Instagram. Родители учеников возмутились в соцсети отменой дистанта на фоне роста заболеваемости. Такое решение принято, поскольку внеплановые каникулы не повлияли на распространение коронавируса среди детей, пояснило ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 февраля власти Кабардино-Балкарии продлили до 13 февраля внеплановые каникулы, введенные ранее для школьников из-за эпидемиологической ситуации по COVID-19.

За сутки в Кабардино-Балкарии от коронавируса скончались четыре пациента, а общее число смертей от COVID-19 в регионе достигло 1615. За сутки выявлены 425 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 49 079, следует из информации, опубликованной 10 февраля на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение не продлевать каникулы для школьников. Ученики школ вернутся к очному обучению с 14 февраля, сообщили в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи региона. "Внеплановые каникулы для учащихся 1-8 и 10 классов не будут продлены. Уже с понедельника учебный процесс в школах республики возобновится в очной форме в полном объеме", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 10 февраля на странице Минпросвещения Кабардино-Балкарии в Instagram.

Также к очному формату обучения с 14 февраля вернутся студенты подведомственных министерству, сказано в публикации.

Эта запись на странице Минпросвещения Кабардино-Балкарии в Instagram, на которую подписаны около 45,3 тысячи пользователей, к 06.30 мск 11 февраля набрала 981 отметку "нравится" и 222 комментария. Большая часть их авторов высказалась против возвращения школьников за парты.

"Продлите, все дети болеют", – написала fatimathagapsoeva.

"Ничего не понимаю! Вроде как количество заболевших только растет", – отметила marinakankulova_.

"Количество заболевших в разы увеличилось, и дети идут в школу?" – задалась вопросом fatima445.555.

"О чём вы думаете ? При меньшей заболеваемости наши дети идут на внеплановые каникулы, а теперь, когда заболеваемость в разы выросла, вы отправляете наших детей на учёбу. Как понять вас? Почему вы не отправляете детей на дистант?" – спросил пользователь kkuu007.

"Такое решение принял и утвердил Оперативный штаб КБР. Как вы заметили, количество заболевших возросло, несмотря на принятые меры с введением внеплановых каникул, которые длятся более двух недель. Это значит, что болеющие сейчас дети определённо заразились не в школе. Каникулы были введены для того, чтобы разорвать цепочку заражения. <…> Продлевать ещё каникулярное время сейчас уже нет возможности. Не у всех детей есть равные технические возможности для обучения в дистанционной форме", – ответил администратор страницы Минпросвещения Кабардино-Балкарии в Instagram.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Рост числа заражённых "омикроном" в Кабардино-Балкарии обеспокоил врачей", "Коков признал проблемы с вакцинацией от COVID-19 в Кабардино-Балкарии", "Омикрон" на Северном Кавказе актуализировал вопрос об эффективности вакцинации".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 февраля 2022, 09:05

11 февраля 2022, 08:30

11 февраля 2022, 07:23

  • Ветхая школа сгорела в Цунтинском районе

    Двухэтажное здание школы сгорело в высокогорном селе Хибиятли Цунтинского района. Местные власти перевели учеников в учебное заведение в соседнем поселке, а прокуратура региона рапортовала о проведении проверки.

11 февраля 2022, 06:00

  • Жители трех городов Грузии вышли на акции протеста

    В Гори, Зугдиди и Телави прошли акции протеста, участники которых потребовали улучшения жилищных условий, отмены повышения тарифа на электричество и снижения ставок по налогам. Грузинская оппозиция упрекнула власти в неэффективной борьбе с социальными проблемами.

11 февраля 2022, 04:45

  • Активисты раскритиковали план реформы местного самоуправления в Дагестане

    Реализация законопроекта о реформе местного самоуправления, который одобрили депутаты Народного собрания Дагестана, вызовет отток населения из сел, обострит социальные и экономические проблемы и межэтнические противоречния, считают дагестанские активисты. Они призвали разработать для Дагестана отдельный закон о местном самоуправлении с учетом национального состава республики.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи