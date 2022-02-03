Школьные каникулы в Кабардино-Балкарии продлены из-за коронавируса

03 февраля 2022, 20:46

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До 13 февраля продлены в Кабардино-Балкарии внеплановые каникулы, введенные для школьников из-за эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии большинство школьников рекомендовано было отправить на каникулы с 26 января по 6 февраля, продолжили очную учебу лишь ученики 9-11 классов, об этом заявил глава республики.

Внеплановые каникулы, введенные для школьников Кабардино-Балкарии из-за эпидемиологической ситуации, продлены по 13 февраля включительно, сообщило сегодня министерство просвещения республики РИА "Кабардино-Балкария".

За последние дни в республике отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом. По данным, опубликованным на странице республиканского оперативного штаба в Instagram, на 3 февраля в Кабардино-Балкарии с начала эпидемии выявлено 46 319 случаев заражения коронавирусом, в том числе 321 за сутки, это почти в два раза больше, чем неделю назад - 27 января было 173 заболевших. Выздоровели 41 351 человек, за сутки скончалось три человека, а общее число умерших достигло 1585.

Каникулы были продлены для профилактики распространения COVID-19 среди школьников, сообщило сегодня на официальной странице в Instagram министерство просвещения республики РИА "Кабардино-Балкария".

"Каникулы были продлены в целях обеспечения охраны здоровья и профилактики распространения коронавирусной инфекции среди детей школьного возраста. Каникулы продлятся до 13 февраля включительно. Для учащихся 9 и 11 классов учебный процесс продолжится в очном формате", - говорится в сообщении министерства.

Пользователи соцсети в основном поддержали продление каникул, были комментарии с просьбами ввести ограничения и на работу детских садов.

"На данный момент правильное решение… Единственное, ОГЭ и ЕГЭ не за горами ,а знаниями, полученными за последние годы, их не сдать нормально", - заявил _serebro_925_07.

"Всё больше возникает намерение перейти на семейное образование, дабы не прерывать учебный процесс своим детям!" – заявила mon_cheri_17.

"Добрый день, также отпустите и детей в садике, в группу ходят по пять - восемь детей, большинство болеют", - рассказала _z.a.l.i.n.a_83.

Часть комментаторов заявила о необходимости отправить на каникулы и учеников выпускных классов. "Отправьте, пожалуйста, 9 - 11 классы тоже. Они же тоже дети", - считает zzali_ch. "9 и 11 бессмертные, им можно болеть, им же сдавать экзамены.. Только потом учтите тоже, что и на экзаменах будут и плохие результаты, потому что больному ребёнку не до это , так и ещё требуют этого!" - указал cassse__224.

"А 9 и 11 классы застрахованы, что не заболеют?! Среди них тоже очень много больных детей. Только девять детей ходят в школу из 25, остальные болеют", - рассказала 01zhanna_in.

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