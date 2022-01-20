Коков признал проблемы с вакцинацией от COVID-19 в Кабардино-Балкарии

20 января 2022, 17:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вакцинация от коронавируса в Кабардино-Балкарии "идет тяжело", привиты более 250 тысяч человек, но до целевых показателей остается еще почти столько же, сообщил глава республики Казбек Коков и отчитался перед полпредом президента об 11 случаях "омикрона".

Как писал "Кавказский узел", о первых случаях заражения "омикрон"-штаммом в Кабардино-Балкарии стало известно 18 января, вирус выявлен у женщин, которые не покидали пределы республики. Врачи указали, что вакцины не могут гарантировать защиту от нового штамма коронавируса, но помогают легче перенести болезнь.

В Кабардино-Балкарии вакцинация от коронавируса идет сложно, заявил сегодня глава республики Казбек Коков в эфире телекомпании "Россия 24". "Вакцинация, к сожалению, идет тяжеловато, на сегодня это свыше 250 тысяч провакцинированных, необходимо еще провакцинировать 221 тысячу до достижения целевых показателей. Наблюдается небольшой рост посещения пунктов вакцинации, но это нас не удовлетворяет, мы ведем мощную информационную работу по проведению добровольной вакцинации людей", - следует из видеозаписи беседы с Коковым, опубликованной сегодня на YouTube-канале "Вести КБР"

Ситуацию с распространением коронавируса в республике на сегодняшней встрече с полпредом президента РФ в СКФО Юрием Чайкой Коков назвал стабильной, несмотря на распространение штамма "омикрон". "За прошедшие сутки выявлен 81 случай заболевания. Функционируют четыре госпиталя, развернуто 710 коек. В госпиталях помощь получают 543 человека. Амбулаторная помощь оказывается 3915 больным с признаками ОРВИ. В республике выявлено 11 случаев заражения "омикроном", все заболевшие переносят инфекцию в легкой форме", - проинформировал Коков на своей странице в Instagram.

Глава республики также отметил, что лаборатории могут делать более 5000 тестов в сутки, сейчас проводится около 2,8 тысячи тестов в сутки. "Дополнительные пункты для бесплатного экспресс-тестирования откроем в местах массового скопления людей, в том числе в учреждениях образования", - пообещал он. Коков также подчеркнул, что вакцинацию в республике можно пройти в 85 пунктах, кроме того, работают 58 мобильных бригад, говорится в сообщении.

С начала пандемии в Кабардино-Балкарии выявлено 43 656 случаев заражения коронавирусом, 1537 человек умерли, в том числе трое - за последние сутки, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф. На этом же сайте указано, что уровень коллективного иммунитета в республике по состоянию на 14 января составляет 42%.

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