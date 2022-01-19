"Омикрон" на Северном Кавказе актуализировал вопрос об эффективности вакцинации

19 января 2022, 22:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чечня, несмотря на отчеты властей о вакцинации всего взрослого населения, вошла в список регионов, где выявлен "омикрон". Вакцины не гарантируют защиту от нового штамма коронавируса, но помогают легче перенести болезнь, указали специалисты в области эпидемиологии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что первые случаи "омикрон"-штамма лабораторно были подтверждены в Ингушетии, на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. 17 января руководитель Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева заявила, что на фоне высокой динамики заболеваний коронавирусом есть риски, что в Чечне появился "омикрон"-штамм. Рост заболеваний COVID-19, а также появление "омикрон"-штамма противоречат отчетам властей о полной вакцинации взрослого населения, указали комментаторы в сети.

За последние сутки в Чечне умерли два человека от коронавируса, подтверждены 112 новых случаев заболевания. Общее число смертей от COVID-19 в регионе составляет 977, а общее число случаев заражения достигло 32 085, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф". Здесь же указано, что по состоянию на 14 января в Чечне полную вакцинацию от коронавируса прошли 641 953 человека, коллективный иммунитет в республике составляет 64%.

В Чечне зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"

О том, что первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрирован в Чечне, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева сообщила 18 января.

"У нас на сегодняшний день один подтвержденный материал. Это первый случай. Еще материалы находятся в работе. Ежедневно отправляем, но из-за большого наплыва ответ приходит не сразу", - рассказала Термулаева.

По ее словам, в настоящее время в республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом снижается число госпитализаций, но растет количество амбулаторных пациентов. "Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики", - добавила Термулаева, слова которой приводит ТАСС.

Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса в Дагестане был зарегистрирован 17 января, 18 января новый штамм коронавируса был лабораторно подтвержден и в Северной Осетии, передает РИА "Новости".

Любая вакцина не может гарантировать всестороннюю защиту

Появление "омикрона" в регионах Северного Кавказа не указывает на то, что российские вакцины неэффективны, уверен сотрудник частного научно-исследовательского учреждения "Биомедицинский центр" в Санкт-Петербурге, вирусолог Андрей Макашов.

"Нужно обратить внимание на то, что даже в странах, где очень высокий уровень вакцинации западными вакцинами, например, во Франции, где каждый день диагностируется по 300-350 тысяч случаев заражения, там тоже идет большая волна инфицирования новым штаммом. Поэтому сложно судить об эффективности «Спутника V». Про это можно будет судить, когда волна схлынет, у нас будет финальное количество госпитализированных, тяжелых случаев, мы сможем дать какую-то оценку штамму "омикрон" и эффективности вакцины против него", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Макашов.

По его словам, появление "омикрон"-штамма пока не ставит под сомнение масштабы вакцинации в российских регионах, в том числе в Чечне, власти которой заявили о 100-процентной вакцинации от COVID-19 взрослого населения. "Снова вынужден привести пример Франции, где более 80 процентов населения вакцинировано как минимум двумя дозами, но тем не менее этот штамм активно распространяется. Возможно, это связано с тем, что этот штамм более агрессивен, чем предыдущие. Также возможно, что вакцины менее эффективны, чем в случае с другими штаммами. На данном этапе говорить о сомнениях насчет масштабов вакцинации в Чечне или других регионах нельзя. Об этом можем рассуждать постфактум, когда у нас будут определенные цифры и статистика", - отметил Макашов.

16 июня 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу из-за низких темпов вакцинации от COVID-19 в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. 2 июля 2021 стало известно, что местных жителей принуждают ставить прививки против коронавируса угрозами эвакуации автомобиля, отказа в медпомощи или в выдаче документов. В конце июля 2021 года министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что республика первой из регионов России достигла 100-процентной вакцинации от COVID-19 взрослого населения. По его словам, это составляет 60 процентов от общей численности жителей республики, информировало 27 июля 2021 года издание "Бизнес Online".

С мнением Макашова согласна врач-вирусолог одной из петербургских клиник, пожелавшая остаться неназванной.

"Если говорить об эффективности или ее отсутствии против нового штамма «омикрона», то надо признать, что все вакцины, в том числе самые популярные, испытывают некие трудности, когда случай касается заражении этим штаммом. Он имеет определенные особенности и свои отличия, поэтому вакцины не полностью защищают от заражения. Я не могу сказать, что «Спутник V» неэффективен против этого штамма. Но могу сказать, что как эта вакцина, так и другие, не могут гарантировать всестороннюю защиту", - заявила врач корреспонденту "Кавказского узла".

Она также считает, что новый штамм застал врасплох практически все государства вне зависимости от масштабов вакцинации. "«Омикрон» и случаи заражения этим штаммом доказывают, что существующие вакцины не универсальны и не могут защитить от всех разновидностей этой инфекции. Но чем больше количество вакцинированных людей, тем меньше случаев заражения «омикроном». Но при этом случаи заражения новым штаммом не доказывают, что приведенные цифры о вакцинации граждан не верны. Здесь очень сложно давать однозначную оценку. Об этом можно говорить, основываясь на данных о количестве заражений и летальных исходов. Однозначно можно сказать следующее: вакцинированные граждане легче перенесут заражение «омикроном», чем те, которые отказываются от вакцинации", - подчеркнула врач.

Появление "омикрона" в регионах Северного Кавказа также не стала связывать с предположениями о неэффективности российских вакцин от коронавируса врач-терапевт из Москвы Ирена Нерсесова.

"Если посмотреть на ситуацию в других странах, то там большой процент заболеваемости новым штаммом. Но они не делают выводы, что их вакцина бесполезна или неэффективна. Такой подход неправильный, мне кажется. Инфекция постоянно развивается, и одна вакцина не может гарантировать защиту от всех ее модификаций", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирена Нерсесова.

Что касается сомнений относительно статистики вакцинированных в Чечне, то, по ее словам, вакцина не гарантирует стопроцентную защиту. "Пока что не придумано более эффективной защиты, чем вакцинация. Но изначально было понятно, что вакцинация – это не гарантия защиты от инфицирования. Сейчас мы можем говорить о том, что вакцинация – это гарантия того, что человек легко перенесет инфекцию и обезопасит себя от нежелаемых результатов", - отметила Нерсесова.

Осенью 2020 года Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса наряду с Калмыкией и Москвой, при этом официальная статистика расходилась с данными об избыточной смертности в республике. "Медиазона" (издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) тогда же включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. По данным издания, власти Чечни "занижали публикуемые данные об умерших от коронавируса в десятки раз". К распространению коронавируса отношение властей Чечни менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Главная опасность штамма "омикрон" - в высокой скорости его распространения

Рекомендации больным в случае со штаммом "омикрон" особо не отличаются от других, указали врачи и ученые. Но новый штамм более заразен, хотя заболевание при нем протекает легче, указала Ирена Нерсесова.

"«Омикрон» отличается тем, что инфекция передается в несколько раз быстрее, а инфицированный может заразить кого-то сразу после заражения. То есть инфицированному необходимо соблюдать карантин, меньше контактировать с другими, обязательно носить маску и как можно чаще мыть руки. Новый штамм особенно опасен для детей. На примере нашей клиники, я могу сказать, что случаев заражения детей стало больше. Но они переносят болезнь без особых сложностей. Это радует", - рассказала Ирена Нерсесова.

По словам Андрея Макашова, жизненный цикл нового штамма отличается от прежде выявленных. "Он может активно развиваться в слизистой оболочке, не вызывая сильный иммунный ответ. Люди болеют без симптомов коронавируса. Его скорость распространения гораздо выше. В случае появления симптомов надо сдать тест, чтобы не заражать никого. Если тест положительный, то необходимо следить за уровнем кислорода в крови, а если есть сложности в дыхании, то вызвать врача и получить рекомендации, с условием выполнять их предписания", - посоветовал Андрей Макашов.

Как рекомендует врач-вирусолог петербургской клиники, больным с выявленным "омикрон"-штаммом стоит постоянно пить воду, жаропонижающие и противовирусные препараты в зависимости от состояния здоровья.

"Необходимо следить, чтобы температура не поднялась выше 38. Если будет выше, то стоит обратиться к врачу. Советуется пить противовирусные препараты и против кашля, если есть сильная боль в горле. А также пить жаропонижающие лекарства и минимум два литра жидкости в день. Антибиотики принимать самостоятельно не советую. Все же лучше побыть у врача и следовать его советам", - подчеркнула врач.

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