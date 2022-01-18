Врачи в "красной зоне" Фото пресс-службы администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/618118/

18 января 2022, 14:04

Появление омикрон-штамма поставило под сомнение масштабы вакцинации в Чечне

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне высокой динамики заболеваний коронавирусом есть риски, что в Чечне появился омикрон-штамм, заявила руководитель Роспотребнадзора по региону Рита Термулаева. Рост заболеваний COVID-19, а также и появление омикрон-штамма, противоречат отчетам властей о полной вакцинации взрослого населения, указали комментаторы в Сети.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу из-за низких темпов вакцинации от COVID-19 в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. 2 июля 2021 стало известно, что местных жителей принуждают ставить прививки против коронавируса угрозами эвакуации автомобиля, отказа в медпомощи или в выдаче документов.

В конце июля 2021 года министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что Чечня первой из регионов России достигла 100-процентной вакцинации от COVID-19 взрослого населения. По его словам, это составляет 60 процентов от общей численности жителей республики, информировало 27 июля 2021 года издание "Бизнес Online".

Имеются все признаки того, что в Чечне появились пациенты, зараженные омикрон-штаммом коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева. "По клиническим признакам, которые мы наблюдаем у заболевших, мы можем сказать, что омикрон до Чеченской Республики добрался", – привело 17 января ее слова ИА "Чечня Сегодня".

Ведомство отправило материал в Ставропольский противочумный институт, результаты сканирования будут озвучены в ближайшие дни, добавила Термулаева. "Секвенирование генома коронавируса занимает целую неделю. Как только мы получим результаты, мы доведем их до населения Чеченской Республики", – отметила она.

Информация о том, что омикрон-штамм, возможно, добрался до Чечни, была опубликована 17 января на странице Instagram-паблика chechnyatoday_95, на который подписаны около 417 тысяч пользователей. К 14.00 мск публикация набрала 1459 отметок "нравится" и 229 комментариев. Часть их авторов потребовала ввести ограничения.

"Конечно, дойдет, все авиарейсы работают как обычно", – отметила manchaeva_raisa_64.

"Может нам лучше закрыться на карантин всем? Реально много людей болеет. Так тяжело в этом состоянии работать", – написал пользователь mess_mi3103.

"Ничего страшного. Все вакцинированы", – считает lyashkaro.

"Ну и что? Мы вакцинированные, этот микрон нам не страшен", – высказал схожее мнение пользователь makka3921.

10 февраля 2021 года Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона. Распоряжение об отмене масочного режима вошло в противоречие с заявлением главы Роспотребнадзора о преждевременности таких послаблений. Жители Чечни написали в Instagram, что давно ждали отмены обязательного ношения масок в общественных местах.

17 января в Instagram-паблике chechnyatoday_95 была размещена другая запись, в которой говорится, что из-за риска завоза в Чечню омикрон-штамма, власти приняли решение ужесточить ограничения. В частности, речь идет о переводе на удаленный формат работы пожилых и непривитых жителей. К 14.00 мск 18 января эта запись набрала 1184 отметок "нравится" и 35 комментариев. Часть их авторов одобрила усиление ограничений.

"Лучше с 50-ти лет, они больше болеют и молодых заражают", – написал пользователь fatim_.92.

"А зачем вообще прививаться, если каждый раз всё хуже?" – спросила kheda__abaeva.

17 января ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram, на которую подписаны около 1 млн пользователей, опубликовала сообщение, что в Чечне за сутки подтвержден 91 тест на коронавирус. К 14.00 мск эта запись набрала 783 отметки нравится и 19 комментариев. Часть их авторов также задалась вопросом об эффективности прививочной кампании.

"Как сейчас заболели интересно, все почти вакцину сделали?", – спросил пользователь milii4219.

"Носите маски", – посоветовала medina_1973. "В маршрутках вообще не носят", – написала ей в ответ cum.liliya.

"И не меньше тех, кто занимается самолечением", – подчеркнул пользователь hadizhat260.

Пользователь marth # также сегодня оставил комментарий под публикацией "Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах" на "Кавказском узле". По его мнению, федеральный центр не спешит с решением о QR-кодах, фактически переложив борьбу с распространением ковид на власти на местах. "В Чечне тем временем вновь отмечен резкий рост числа заболевших. <…> И это притом, что еще в июле минувшего года региональные власти отчитались о практически 100-процентной вакцинации взрослого населения. Местные жители указывают и на увеличение смертности в последнее время. В отдельных населённых пунктах ежедневно проходят от двух-трех, до 5-6 тезетов (поминок)", – указал он.

Напомним, что осенью 2020 года Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса наряду с Калмыкией и Москвой, при этом официальная статистика расходилась с данными об избыточной смертности в республике. "Медиазона"* тогда же включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. По данным издания, власти Чечни "занижали публикуемые данные об умерших от коронавируса в десятки раз".

За сутки в Чечне нет  умерших от коронавируса, но подтверждены 99 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса составляет 975, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 31 973, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте "Стопокронавирус.рф".

К распространению коронавируса отношение властей Чечни менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Частичная отмена COVID-ограничений анонсирована в Абхазии", "Два госпиталя для пациентов с коронавирусом закрылись в Махачкале", "Акция протеста против ковид-ограничений прошла в Зугдиди".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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