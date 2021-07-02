Власти Чечни расширили практику принуждения к вакцинации

02 июля 2021, 23:24

Жителей Чечни принуждают вакцинироваться от коронавируса угрозами эвакуации автомобиля, отказа в медпомощи или в выдаче документов, сообщили источники "Кавказского узла". К пропаганде вакцинации привлекают людей, которые уже сделали прививку.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу из-за низких темпов вакцинации от COVID-19 в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. Угрозы увольнением и закрытием предприятий используются в Чечне для принуждения к вакцинации. Без сертификатов о прививке от коронавируса жителям республики стало сложно сделать покупки или посетить кафе, указали опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Силовики проводят в Чечне рейды для принуждения к вакцинации, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 1 июля в Курчалоевском и Веденском районах силовики проводили рейды против непривитых автомобилистов. Кто не вакцинирован - должен был ехать в больницу и привиться. Кто отказывался - забирали авто на штрафстоянку.

В одной из больниц республики отказались принять беременную пациентку из-за отсутствия прививки, рассказал источник "Кавказского узла". По его словам, его родственница находится на восьмом месяце беременности. "Ей 1 июля стало плохо, вызвали скорую, увезли в перинатальный центр. Там сказали, что нужно ставить капельницы и уколы. При этом принять ее отказались, объяснив это тем, что она не привита от COVID-19, и предложили сделать это на месте. В ответ на отказ в связи с тем, что беременным вакцинация противопоказана, врач заявила, что у них есть указание прививать всех подряд. Родственницу мы привезли домой, необходимое лечение придется делать с привлечением знакомой медсестры", - сообщил он.

Другой источник сообщил о случае отказа в выдаче паспорта из-за отсутствия прививки.

В целом отношение властей Чечни к распространению коронавируса менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

1 июля на странице в Instagram ЧГТРК "Грозный" был опубликован ролик, в котором корреспондент редакции детских и молодежных программ ЧГТРК "Грозный" Нур-Магамед Юсупов рассказал о своем опыте вакцинации. "Вакцинацию я прошел недавно, несколько дней назад. Честно сказать, от того, что мне ввели эту вакцину, со мной ничего сверхъестественного не произошло. То есть самочувствие было хорошее, ничего такого на себе не ощутил", - заявил он.

Журналист призвал жителей республики привиться. "Пользуясь случаем, хотел бы сказать населению Чеченской Республики - если есть возможность, вакцинируйтесь, поскольку это единственная защита от этой напасти, от коронавируса. Это очень опасный вирус, мы все знаем, что он делает с человеком, с его состоянием здоровья. Так что, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, пойдите в больницу и провакцинируйтесь", - приводятся в видеоролике его слова.

Публикация в Instagram ЧГТРК "Грозный", насчитывающем 973 тысячи подписчиков, на 23.00 мск 2 июля набрала 7818 просмотров и 53 комментария.

Пользователи сети выразили свое отношение к призыву пройти вакцинацию.

"Я против", - указала azievaa05. "Против", - согласился пользователь berlant231_berlant96. "Я не За. Я против", - указал пользователь many_wa. "Против", - поддержала amirhanoba25. "Все против, но людей заставляют. Нету в этой стране никаких законов", - резюмировал staryi_starik01 .

Принуждение к вакцинации неправомерно, отметил ряд пользователей. "Заставлять не имеют права!" - написала ka.rina5834. Ей ответил пользователь s.seda8. "У нас давно нет никаких прав", - указал он.

Некоторые комментаторы высказались в поддержку вакцинации. "Я за", - написала linda__95____. "Я свой (укол) уже сделал больше недели назад, я думаю не только о себе", - указал idrisov___95___.

Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".