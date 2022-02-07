Тофиг Ягублу оспорил в суде заключение прокуратуры по поводу избиения

07 февраля 2022, 22:30

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Азербайджанский оппозиционный политик Тофиг Ягублу через суд потребовал отменить заключение прокуратуры о том, что он сам нанес себе тяжелые травмы в полицейском участке.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2021 года в Генпрокуратуру была направлена жалоба на избиение Тофига Ягублу, и уже на следующий день помощник прокурора Сабаильского района зафиксировал показания активиста, но не в качестве потерпевшего, а как свидетеля. В тот же день после допроса Ягублу направили на судмедэкспертизу. 11 января оппозиционер получил отказ прокуратуры начать расследование уголовного дела в связи с его жалобой на избиение силовиками. Защита назвала доводы ведомства об отсутствии события преступления несостоятельными. 20 января онлайн-издание Yeniavaz.az разместило в Facebook пост о версии следствия, что активист Тофиг Ягублу сам нанес себе травмы в полицейском участке, что вызвало насмешки пользователей. Суд назначил владельцу издания штраф после отказа удалить пост, а защита заявила о намерении его обжаловать.

1 декабря 2021 года полиция сорвала акцию в защиту активиста Партии народного фронта Азербайджана Салеха Рустамова, проводившего в заключении голодовку с требованием освобождения. В числе задержанных на акции оказался и член Национального совета демократических сил Азербайджана Тофиг Ягублу. Он утверждает, что силовики жестоко избили его во время содержания под стражей.

Тофиг Ягублу обратился в суд с требованием отменить заключение прокуратуры Сабаильского района, сообщило сегодня агентство Turan. Прокуратура сочла, что оппозиционер избил сам себя при задержании во время акции в защиту политзаключенного Салеха Рустамова, отмечается в сообщении.

Рассмотрение иска в Сабаильском суде назначено на 10 февраля.

Сотрудники прокуратуры Сабаильского района установили, что Ягублу "1 декабря 2021 года, около 15.00 по местному времени (14.00 мск), "не подчиняясь законным требованиям [силовиков], которые были вынуждены пригласить его в участок [cиловой структуры] за противоправные действия, нарушающие правила карантинного режима на территории Сабаильского района, по дороге бился о различные части автомобиля точно так же, как и в отделении, нанося себе увечья", - привел 18 января сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Qafqazinf. Указанные в жалобе Ягублу факты были полностью и всесторонне расследованы, фактов физического и психического насилия со стороны сотрудников силовиков в отношении оппозиционера выявлено не было, в результате чего было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщило надзорное ведомство.

Тофиг Ягублу – азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".