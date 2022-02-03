Назначена дата рассмотрения апелляции "Международного Мемориала"*

03 февраля 2022, 20:20

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Верховный суд России рассмотрит апелляцию на решение о ликвидации "Международного Мемориала"* 28 февраля.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2021 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"*, а Мосгорсуд днем позже постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. Европейский суд по правам человека указал, что исполнение этих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах. 28 января защита "Международного Мемориала"* обжаловала решение о ликвидации. В апелляционной жалобе юристы указали шесть причин отменить это решение, и каждая из этих причин, по оценке юристов, является достаточной для отмены решения Верховного суда.

Апелляционная коллегия Верховного суда России рассмотрит апелляцию на решение о ликвидации историко-просветительского общества "Международный Мемориал"* 28 февраля в 10.00 мск, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Жалоба поступила в суд 2 февраля, следует из карточки дела на сайте Верховного суда. В ней также указано, что заинтересованными сторонами по делу являются Министерство юстиции Российской Федерации и Роскомнадзор.

12 ноября 2021 года на сайте Change.Org была опубликована петиция в поддержку обоих "Мемориалов"*. На 20:15 мск 3 февраля ее подписали 142 174 человека.

Кто еще выступает в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.