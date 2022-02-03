03 февраля 2022, 11:14

26 человек эвакуированы в связи с подтоплением в Северском районе Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число подтопленных придомовых территорий в Краснодарском крае выросло, а режим ЧС объявлен уже в трех районах. В Северском районе в пункты временного размещения и к родственникам эвакуированы 26 человек, сообщили в оперштабе.

Как писал "Кавказский узел", в Северском и Красноармейском районах Краснодарского края после подъема уровня воды в реке Убинке был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В связи с подтоплением режим чрезвычайной ситуации объявлен также в Славянском районе. "В Славянском, Северском и Красноармейском районах введен режим ЧС из-за подтоплений", - сообщили в оперштабе.

В Северском районе в восемь домов зашла вода. В пункты временного размещения и к родственникам эвакуированы 26 человек, в том числе 14 детей. В Славянском районе в ликвидации последствий подтопления задействована противопожарная служба Краснодарского края, пишет со ссылкой на оперштаб "Интерфакс".

"Талые воды и сильные дожди стали причиной переливов воды через дороги. Отрезанными от дорожного сообщения остались жители станицы Ставропольской. Движение на автодороге краевого значения между селом Шабановское и селом Тхамаха обеспечено", - добавили в оперштабе.

В Красноармейском районе, по данным штаба, из-за таяния снега подтоплено 68 придворовых территорий в станицах Полтавская, Ивановская и хуторе Трудобеликовский, в дома вода не заходила.

Напомним, 31 января жители примерно 30 домов в сочинском селе Пластунка остались без транспортного и пешеходного сообщения после схода оползня. В тот же день горная масса обвалилась в Туапсе и перекрыла ручей, после чего сель подтопил несколько жилых домов. К 1 февраля в 25 из 44 муниципалитетов Кубани в связи с сильными осадками и таянием снега был введен режим повышенной готовности. Десять маломобильных жителей хутора в Крымском районе были эвакуированы в хостел. В зоне подтопления в Славянском районе находились 167 придомовых территорий и 43 дома.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в станице Северская идет слабый дождь, температура воздуха +10 градусов, скорость ветра составляет 6 метров в секунду. Ночью дождь продолжится температура понизится до +10, ветер усилится до 6 м/с. 4 февраля ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура опустится до +2. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Ограничено движение транспорта у Горячего Ключа", "Вылет пяти рейсов задержан в Краснодаре из-за непогоды", "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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