КПП «Верхний Ларс». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной Осетии https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4635312

15 января 2022, 09:00

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге запрещен из-за ухудшения погоды, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 12 января  в связи с непогодой в Грузии на Военно-Грузинской дороге были введены ограничения на проезд большегрузов. В ночь на 14 января ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В ночь на 15 января на Военно-Грузинской дороге введены ограничения для большегрузов, информировали спасатели. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, <…> запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02 часов 40 минут 15 января 2022 года", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте управления МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 07.00 мск 15 января, дорога на въезде в Россию из Грузии свободна. На выезде из России наблюдается скопление большегрузов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Примечание:

"Транскам открыт для движения транспорта", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 января 2022, 11:06

  • Режим ЧС объявлен в Ставрополе

    Режим чрезвычайной ситуации введен сегодня в Ставрополе для ликвидации последствий непогоды, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

15 января 2022, 10:38

15 января 2022, 09:40

  • Арест мэра Майкопа продлен на полгода

    Горсуд Майкопа продлил до 14 июля срок домашнего ареста бывшему мэру Майкопа Андею Гетманову, который обвинен в хранении боеприпасов и попытке мошенничества.

15 января 2022, 08:39

15 января 2022, 07:16

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи