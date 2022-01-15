Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

15 января 2022, 09:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге запрещен из-за ухудшения погоды, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 12 января в связи с непогодой в Грузии на Военно-Грузинской дороге были введены ограничения на проезд большегрузов. В ночь на 14 января ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В ночь на 15 января на Военно-Грузинской дороге введены ограничения для большегрузов, информировали спасатели. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, <…> запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02 часов 40 минут 15 января 2022 года", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте управления МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 07.00 мск 15 января, дорога на въезде в Россию из Грузии свободна. На выезде из России наблюдается скопление большегрузов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".