Вылет пяти рейсов задержан в Краснодаре из-за непогоды

13 января 2022, 06:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В аэропорту Краснодара ожидают вылета в Москву, Душанбе и в Хургаду пассажиры пяти авиарейсов, задержанных из-за обильного снегопада. Также задержан прилет рейсов из Еревана и Ташкента.

Авиакомпании начали отменять рейсы из Краснодара из-за приостановки работы аэропорта на фоне обильного снегопада, сообщил вечером 12 января "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

При этом аэропорт оставался закрытым до 03.00 мск 13 января, сказано в другом сообщении агентства.

На 06.50 мск 13 января их данных онлайн-табло на сайте аэропорта Краснодара следует, что задержаны пять авиарейсов. Три из них в Москву, один – в Душанбе и еще один – в Хургаду (Египт). Также задержаны два рейса, вылетом в Краснодар из Еревана и Ташкента.

"Кавказский узел" также писал, что 10 января аэропорт Краснодара ограничил прием самолетов в связи со снегопадом и необходимостью расчистки аэродрома от снега. Более 20 авиарейсов тогда задержаны, еще пять отменены.