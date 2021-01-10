10 января 2021, 17:13

Работа краснодарского аэропорта нарушена в условиях снегопада

Более 20 авиарейсов задержаны, еще пять отменены в связи со снегопадом и необходимостью расчистки аэродрома, сообщили в аэропорту Краснодара.

Аэропорт Краснодара ограничил прием самолетов в связи со снегопадом и необходимостью расчистки аэродрома от снега, сообщила пресс-служба аэропорта.

"По данным на 15:00, задержан 21 рейс. Отменены 5 рейсов из Краснодара: АК "Аэрофлот" и "Победа" в Москву, АК "ЮТэйр" в Сочи, а также АК "Россия" и "Победа" в Санкт-Петербург. На запасной аэродром ушли 10 воздушных судов: пять в Ростов-на-Дону, три в Минводы, по одному в Анапу и Домодедово", - процитировал сообщение аэропорта "Интерфакс".

В залах находятся 900 пассажиров, с ними работают представители авиакомпаний, уточняет ТАСС.

По данным на 17.12 мск, задержан вылет из Краснодара 26 рейсов, отменены 10 рейсов: в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также задержан прилет 14 рейсов, отменен прилет трех рейсов из Москвы и одного из Еревана, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре умеренные осадки при температуре +2 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 11 января также ожидаются умеренные осадки, температура воздуха не изменится, а ветер усилится до 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Работа ставропольского аэропорта нарушена в связи с туманом", "Пассажиры трех рейсов задержались в ростовском аэропорту из-за тумана", "Почти пять тысяч жителей Минвод остались без отопления".

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