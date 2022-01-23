Ограничено движение транспорта у Горячего Ключа

23 января 2022, 21:30

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Из-за снегопада около 100 грузовых автомобилей стоят в очереди на Молдовановском перевале в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", 22 января в 34 муниципальных образованиях Краснодарского края в связи с непогодой введен режим повышенной готовности, сообщило МЧС. В тот же день из-за снегопада было закрыто движение на Шаумянском перевале в Туапсинском районе и развернуты подвижные пункты обогрева, сообщило МЧС. В связи с обильным снегопадом сегодня была приостановлена работа краснодарского аэропорта. В Краснодарском крае специалисты восстанавливают электроснабжение 4,5 тысяч жителей Анапы и Красноармейского района, прерванное из-за непогоды.

В Краснодарском крае из-за снегопада ограничено движение для большегрузных автомобилей на Молдовановском перевале около Горячего Ключа. В очереди находятся до 100 грузовых автомобилей, сообщил сегодня со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края ТАСС.

"На Молдовановском перевале ограничено движение для большегрузов. На данный момент в очереди находится до 100 грузовых автомобилей. На очистке дороги работает спецтехника: четыре комбинированные дорожные машины, один погрузчик. Также в районе села Бжид на границе с Геленджиком - два КДМ, один погрузчик", - процитировало сообщение штаба агентство.