Остановленные на Молдовановском перевале в Краснодарском крае большегрузы, 23 января 2022 года. Стопкадр из видео Youtube-канала «Живая Кубань». https://www.youtube.com/watch?v=2HoCPVUj2fE

23 января 2022, 21:30

Ограничено движение транспорта у Горячего Ключа

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за снегопада около 100 грузовых автомобилей стоят в очереди на Молдовановском перевале в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", 22 января в 34 муниципальных образованиях Краснодарского края в связи с непогодой введен режим повышенной готовности, сообщило МЧС. В тот же день из-за снегопада было закрыто движение на Шаумянском перевале в Туапсинском районе и развернуты подвижные пункты обогрева, сообщило МЧС. В связи с обильным снегопадом сегодня была приостановлена работа краснодарского аэропорта. В Краснодарском крае специалисты восстанавливают электроснабжение 4,5 тысяч жителей Анапы и Красноармейского района, прерванное из-за непогоды. 

В Краснодарском крае из-за снегопада ограничено движение для большегрузных автомобилей на Молдовановском перевале около Горячего Ключа. В очереди находятся до 100 грузовых автомобилей, сообщил сегодня со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края ТАСС.

"На Молдовановском перевале ограничено движение для большегрузов. На данный момент в очереди находится до 100 грузовых автомобилей. На очистке дороги работает спецтехника: четыре комбинированные дорожные машины, один погрузчик. Также в районе села Бжид на границе с Геленджиком - два КДМ, один погрузчик", - процитировало сообщение штаба агентство.

Примечание:

"Дома жителей сел на Кубани подтоплены из-за разлива реки", "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов", "Вылет пяти рейсов задержан в Краснодаре из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 января 2022, 20:35

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