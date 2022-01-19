Дома жителей сел на Кубани подтоплены из-за разлива реки

19 января 2022, 09:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Река Афипс вышла из русла и подтопила станицу Смоленская, сообщило сегодня региональное управление МЧС. Жители района в соцсетях рассказали о подтоплении и в станице Северская.

Сообщение о подтоплении станицы Смоленская в Северском районе Кубани поступило в региональное МЧС поздно вечером 18 января. "В 23.20 мск поступило сообщение о том, что вследствие перелива из русла реки Афипс произошло подтопление территории станицы Смоленской", - сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю.

Эвакуация жителей не проводилась, однако в станице развернули пункт временного размещения на 500 человек, "К ликвидации последствий привлечены 26 человек, 6 единиц техники, из них от МЧС России 13 человек, 3 единицы техники", - отчиталось ведомство на своем сайте.

В станице введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила телекомпания Северского района ТРК "Атаман" на своей странице в Instagram.

В паблике Северская (подслушано) в Instagram сегодня на протяжении ночи публиковались фотографии с изображением подтопленных дворов и видеозаписи. По словам пользователей, часть снимков сделана в станице Смоленская, другие - в расположенной неподалеку станице Северская. "Российская тонет... Северская", - написал админ паблика. "Демьяна Бедного, сидим на чемоданах, из дома не выйдешь, кругом вода", - говорится в другой публикации, также размещенной админом. На опубликованных снимках видно, что вода стоит во дворах и на улицах.

Также в паблике размещено видео с одной из улиц. Машина едет по сельской улице, залитой водой, дорогу переходят мужчины в резиновых сапогах, вода достигает примерно до половины голени. Пользователи в комментариях указали, что видеозапись сделана на улице Луговая в станице Северская.

Станица Северская расположена на реке Убин, расстояние до станицы Смоленская составляет около 11 километров, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты".

На сайте и в соцсетях администрации Северского района Краснодарского края к 9.50 мск не содержится комментариев относительно подтоплений в селах.

"Кавказский узел" также писал, что в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком вода в реке Вулан вышла из берегов и затопила около 70 дворов. 16 человек были эвакуированы и размещены в сборно-эвакуационных пунктах. Двух человек перевезли в больницу из-за их слабого здоровья, еще 14 — разместили в санатории, сообщил мэр Геленджика. Уровень воды в реке Вулан снизился и эвакуированные из зоны подтопления жители села под Геленджиком вернулись в свои дома, сообщили 4 января в МЧС.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в станице Северская будет идти снег при температуре -1 градус, скорость ветра — 4 метра в секунду. В ночь на 20 января снег продолжится, температура снизится до -4, скорость ветра - до 3 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.