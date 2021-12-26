Власти Крымского района отчитались о снижении уровня рек после дождей

26 декабря 2021, 10:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уровень воды в реке Адагум в Крымске, где после подтопления участков были эвакуированы жители садового товарищества, а также в реке Абин в селе Мерчанском снижается, угроза подтопления миновала, сообщила администрация Крымского района.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в Анапе, Новороссийске и Крымском районе из-за обильных осадков вышли из берегов реки. МЧС сообщило об угрозе подтопления жилых домов. Власти Крымского района призвали жителей собрать все необходимое и в любой момент быть готовыми к возможной эвакуации. После подъема воды в река Адагум были подтоплены девять приусадебных участков в СНТ "Железнодорожник", спасатели эвакуировали 18 человек. Из-за подъема уровня воды в реке Абин глава Крымского района призвал жителей Мерчанского сельского поселения эвакуироваться в здание сельской школы.

Вода в реке Абин в селе Мерчанском не вышла из берегов, ее уровень снижается, говорится в сегодняшнем сообщении на странице администрации Крымского района adm.krymsk в Instagram. Опасности подтопления в населенном пункте нет, отмечается в сообщении. Снижается уровень воды и в реке Адагум в Крымске, говорится в сообщении администрации.

⠀

На реках Крымского района продолжают дежурить спасатели, специалисты администрации, казаки. По прогнозам, сегодня также ожидаются дожди и сильный ветер, указано в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Крымске ожидается слабый дождь при температуре +11 градусов, ветер скоростью 9 метров в секунду. В ночь на 27 декабря также дождь усилится, температура воздуха снизится до +9 градусов, скорость ветра вырастет до 10 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

⠀