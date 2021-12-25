Улицы Новороссийска и Анапы подтоплены после сильного ливня

25 декабря 2021, 20:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Анапе, Новороссийске и Крымском районе из-за обильных осадков вышли из берегов реки. МЧС сообщило об угрозе подтопления жилых домов.

Как писал "Кавказский узел", и ранее на Кубани сильные дожди приводили к подтоплениям. Так, в ночь на 13 августа на Черноморское побережье Краснодарского края обрушился мезоциклон, ливни продолжились и 14 августа. Были подтоплены Анапа, населенные пункты Темрюкского района и сам Темрюк, Ейск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани. В Темрюкском районе, где оказались подтоплены около 800 домовладений, и в Новороссийске 13 августа был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Также в связи с подтоплениями было ограничено движение по федеральной трассе Новороссийск — Керчь в районе Анапы. По данным МЧС, был эвакуирован 1531 человек.

В результате обильных осадков за последние сутки в реке Сукко поднялся уровень воды, что в сочетании с сильным ветром спровоцировало "эффект нагонной воды", сообщили власти Анапы. Речка вышла из берегов в районе ЖК "Резиденция Утриш". Подтоплен двор жилищного комплекса. Фактов подтоплений жилых домов нет. На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники, проводится расчистка русла, сообщила сегодня администрация Анапы на своей странице в Instagram. Вода вышедшей из берегов реки Сукко залила мост, на нем дежурят сотрудники полиции", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Новороссийске подтоплено несколько домовладений, проинформировало агентство со ссылкой на оперштаб Краснодарского края. Мэрия Новороссийска объявила сегодня режим повышенной готовности в связи с сильными осадками, говорится в сообщении на странице администрации города в Instagram. В Новороссийске подтоплено Анапское шоссе, также вышли из берегов реки в пригородах Новороссийска, в частности, в селе Глебовское, проинформировала сегодня "Живая Кубань".

Видео из СНТ "Сюрприз" под Новороссийском, снятое председателем СНТ Еленой Соловьевой, опубликовал на своем YouTube-канале "Блокнот-Новороссийск". Вода затопила улицы и приближается к домам, следует из видеоролика.

"Пошла речка через берега, сейчас это всё будет у людей во дворах. Вот вам, пожалуйста. Наша администрация не шевелится. Это уже третий потоп за этот год", — говорит Соловьева за кадром.

Власти Крымского района призвали жителей собрать все необходимое и в любой момент быть готовыми к возможной эвакуации. По словам главы муниципалитета Сергея Леся, уровень воды в реке Адагум продолжает подниматься. В городе Крымск сегодня звучали сирены. Жители хуторов Веселый и Майоровский в Мерчанском сельском поселении предупреждены о возможности подтопления, в населенных пунктах дежурят спасатели.Также угроза подтоплений существует в Крымске, а также в Нижнебаканском и Южном поселениях, следует из сообщений в Instagram главы района.

Ситуацию прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Со вчерашнего дня в крае идут дожди. В некоторых районах поднялся уровень воды в реках. Напряженная ситуация сейчас в Анапе, Новороссийске и Крымском районе. Главы муниципалитетов регулярно докладывают об обстановке на своих территориях. Там, где это необходимо, работает спецтехника, проводится очистка русел рек. На наиболее опасных участках уже выставили посты наблюдения", — сообщил он сегодня в своем Telegram-канале.

Вода будет подниматься и 26 декабря, сообщило сегодня управление МЧС по Краснодарскому краю. "До конца суток 25 декабря, а также в течение суток 26 декабря на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) Краснодарского края ожидаются подъём уровня воды местами с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в Анапе ожидается дождь при температуре +10 градусов, ветер скоростью 12 метров в секунду. В ночь на 25 декабря также прогнозируется дождь, температура воздуха снизится до +7 градусов, скорость ветра вырастет до 13 метров в секунду. В Новороссийске сегодня идет дождь при температуре +9 градусов, в ночь на 26 декабря температура снизится до +6 градусов, дождь продолжится. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.