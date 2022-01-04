04 января 2022, 22:11

Жители кубанского села вернулись в свои дома после подтопления

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уровень воды в реке Вулан снизился и эвакуированные из зоны подтопления жители села под Геленджиком вернулись в свои дома, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком вода реки Вулан вышла из берегов и затопила около 70 дворов. 16 человек были эвакуированы и размещены в сборно-эвакуационных пунктах. Двух человек перевезли в больницу из-за их слабого здоровья, еще 14 - разместили в санатории, сообщил мэр Геленджика.

По данным пресс-службы мэрии Геленджика, причиной подтопления стал ливень, из-за которого поднялся уровень воды в реке. Машины с мотопомпами приступили к откачке воды, а оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности, отчиталась администрация города.

По данным на 17:40 мск, река Вулан в русле, подтопленных территорий в селе Архипо-Осиповка нет, жильцы вернулись в дома, пишет со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю ТАСС.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Архипо-Осиповке будет идти дождь при температуре +8 градусов, ветер скоростью 13 метров в секунду. 5 января дождь продолжится, температура поднимется до +10 скорость ветра снизится до 10 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Почти 770 пострадавших от потопа в Новороссийске получили компенсации", "Власти Крымского района отчитались о снижении уровня рек после дождей", "Страховщики сочли невыгодным обязательное страхование жилья в зонах подтопления на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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