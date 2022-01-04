Два человека доставлены в больницу после эвакуации из зоны подтопления на Кубани

04 января 2022, 17:56

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Двух человек, эвакуированных из зоны подтопления в Архипо-Осиповке, перевезли в больницу из-за их слабого здоровья, еще 14 человек размещены в санатории, сообщил мэр Геленджика. В селе подтоплены около 70 дворов, уточнил он.

Как писал "Кавказский узел", в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком вода реки Вулан вышла из берегов и затопила 51 придомовую территорию. 16 человек были эвакуированы и размещены в сборно-эвакуационных пунктах.

По данным пресс-службы мэрии Геленджика, причиной подтопления стал ливень, из-за которого поднялся уровень воды в реке. Машины с мотопомпами приступили к откачке воды, а оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности, отчиталась администрация города.

14 из 16 эвакурованных людей находятся в санатории «Архипо-Осиповка», сообщил в 14.55 мск в своем Telegram-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

"Двух местных жителей, в силу слабого здоровья, перевезли в сельскую больницу. Большую работу проводит администрация округа: эвакуированные находятся в тепле, обеспечены питанием", - написал он. Госпитализированы ли два человека, перевезенные в больницу, Богодистов не уточнил.

Уровень воды, по его словам, снижается. "По заявкам жителей производится откачивание воды с участков. Ситуацию держу на личном контроле", - сообщил мэр Геленджика.

В селе Архипо-Осиповка подтоплено уже около 70 придомовых территорий, уточнил мэр. "В горах начал таять снег и обильные осадки переполнили реки", - пояснил Алексей Богодистов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Архипо-Осиповке умеренный дождь при температуре +7 градусов, ветер 8 метров в секунду. В ночь на 5 января также прогнозируется умеренный дождь, воздух потеплеет до +8 градусов, а ветер усилится до 13 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, краевое управление МЧС объявило сегодня экстренное предупреждение в связи с прогнозом подъема уровней притоков реки Кубань в Северском, Абинском и Крымском районах, а также реках Черноморского побережья в Геленджие, Новороссийске и Туапсинском районе.

Ранее, 2 января, о подтоплениях дворов после продолжительных дождей сообщили жители Анапы и Славянска-на-Кубани. Сотрудники МЧС откачивают воду из дворов, отчитались власти. По их данным, подтоплены дворы, не оборудованные водостоками. Действующие ливневки не справляются с потоками воды, и возник риск подтопления домов, возразили местные жители.