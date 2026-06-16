Суд оставил Андрея Коробку под стражей
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Бывший вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, арестованный по подозрению в особо крупном мошенничестве, останется под стражей до 22 августа.
Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре 7 апреля арестовал на два месяца заместителя губернатора Кубани Андрея Коробку, обвиняемого в мошенничестве. При обыске в его доме силовики изъяли почти 1 млрд рублей наличными в разной валюте, а общая стоимость активов чиновника оценена в 10 млрд. Имущество Коробки, его родственников и приближенных конфисковано.
Краснодарский краевой суд отказался смягчить меру пресечения Андрею Коробке, арестованному по подозрению в особо крупном мошенничестве, пишет 15 июня "Коммерсант", ссылаясь на данные объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
Коробка останется в следственном изоляторе до 22 августа.
Напомним, что, согласно версии обвинения, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику земельного участка в Динском районе изменить вид разрешенного использования территории - вывести участок из земель промышленной зоны и перевести его в зону среднеэтажной застройки, чтобы в дальнейшем возвести там многоквартирные жилые дома. Застройщик согласился и в январе перевел на счет подконтрольной Коробке организации "Первореченский спортивный клуб" 15 млн рублей.
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