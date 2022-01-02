Жители Анапы заявили о риске подтопления домов

02 января 2022, 17:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники МЧС в Анапе и Славянске-на-Кубани откачивают воду из дворов, затопленных после продолжительных дождей, отчитались власти. В Анапе возник риск подтопления домов, поскольку ливневки не справляются с потоками воды, указали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2021 года из-за подтопления был закрыт проезд на участке автодороги краевого значения около Анапы. Ранее, 25 декабря, в Анапе, Новороссийске и Крымском районе Кубани из-за обильных осадков вышли из берегов реки. МЧС сообщило тогда об угрозе подтопления жилых домов.

Информация о подтоплении 20 придомовых территорий в Славянском городском поселении поступила от дежурного местной диспетчерской службы сегодня в 12 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.

"Дома подтоплены не были. Для откачки воды привлечены от "Российской системы чрезвычайных ситуаций" 32 человека личного состава и 14 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Ситуация находится на особом контроле", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным краевого оперштаба, аналогичная ситуация сложилась в Анапе, где сегодня после продолжительных дождей "произошло переувлажнение почвы, и в низинных участках скопилась вода". Спасатели откачивают воду с дворовых территорий, информирует ТАСС.

Особенно пострадали дворы, не оборудованные водоотводными стоками, в станице Анапской по улицам Советской, Лермонтова, Зеленой, Станичной, а также в микрорайоне Алексеевка, сообщила сегодня администрация Анапы на своей странице в Instagram.

"Для ликвидации последствий стихии организована расчистка русла речки Безымянной. Службы спасения производят откачку воды, в этой работе задействовано около 10 единиц техники и столько же человек. Стоит отметить, что в этот раз удалось избежать подтоплений на одних из самых уязвимых участках - Пионерском проспекте и Витязево, благодаря комплексу мероприятий по строительству и расчистке водоотводных каналов. Работы по защите территорий от ливневых и паводковых вод продолжаются. В новый генплан Анапы заложено строительство сетей ливневой канализации, протяженностью более 1000 км, а также водоотводных каналов в сельских округах", - говорится в публикации мэрии.

28 декабря 2021 года депутаты горсовета Анапы приняли новую редакцию генплана, который, по заявлению мэрии, "определит устойчивое и сбалансированное развитие курорта на ближайшие 20 лет". Во время работы чиновников над генпланом активисты и собственники частных домов проводили акции протеста, требуя отменить результаты общественных обсуждений генплана. Практически все прибрежные районы попали в рекреационную зону, где запрещено жилищное строительство, на несколько тысяч участков наложено обременение и создана угроза изъятия земель у горожан, поясняли они.

Под публикацией мэрии размещено, по состоянию на 17.58 мск, 12 комментариев. Авторы некоторых из них назвали и другие адреса, где наблюдаются подтопления.

"А [поселок] Цыбанобалка вся плавает. Помогите!!!" - призвала, в частности, timofeevaekaterina13. "Мы в Красном Кургане опять тонем!" - написала aksenova6375. "Привет, в Красный Курган, Садовая 88 с августа стоит вода на 5 участков. Просто прокопать канал, траншею, и всё, и вода уйдёт. Дайте трактор просто, администрация", - попросил sergeipozikov2020.

"И хутор Воскресенский затоплен! Все дома залиты по самый небалуй", - пожаловался sergey_cherkessk. "Досталось в этом году Анапе", - констатировала ludmila.d.g.

Масштабное подтопление городов на Кубани, в том числе Анапы, произошло в августе 2021 года, когда на Черноморское побережье края обрушился мезоциклон с сильными ливнями. Были подтоплены Анапа, населенные пункты Темрюкского района и сам Темрюк, Ейск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани. В Темрюкском районе, где оказались подтоплены около 800 домовладений, и в Новороссийске был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Также в связи с подтоплениями было ограничено движение по федеральной трассе Новороссийск — Керчь в районе Анапы. По данным МЧС, был эвакуирован 1531 человек.

По словам жителей Анапы, на улицах Советской и Набережной затоплены огороды, и вода подошла к домам. Также много воды скопилось на трассе, ведущей в аэропорт, и на мосту через речку Анапка. В микрорайоне Алексеевка подтопило придомовые территории частного сектора, и вода приближается к многоэтажкам на улице Станичной, тогда как ливневки, по словам местных жителей, с потоком воды не справляются, пишет "Югополис".

Видео, предоставленное очевидцем, опубликовано сегодня в Telegram-канале "Анапское Черноморье". На кадрах виден покрытый водой обширный участок территории около частных домов. «Здравствуйте, опубликуйте, пожалуйста. Станица Анапская, улица Советская и Набережная, речка топит огороды, вода подошла к домам. Мост забился мусором», - приводятся в публикации слова автора видео.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Анапе слабый дождь при температуре +5 градусов, ветер 9 метров в секунду. В ночь на 3 января дождь усилится, температура воздуха повысится до +6 градусов, ветер стихнет до 8 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.