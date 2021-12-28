Анапа. Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 декабря 2021, 16:20

Генплан Анапы принят вопреки протестам горожан

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутаты горсовета Анапы утвердили изменения в генплане города, против которых выступали активисты и собственники частных домов. Горожанам не дали возможности высказать замечания к генплану, предположили некоторые пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря около 200 человек пришли на народный сход против изменений в генплане города. Из-за непогоды они решили перенести сход на следующий год. Когда люди стали расходиться, силовики задержали двух активистов, в отношении которых составили административные протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

15 ноября мэрия Анапы сообщила, что работа над генпланом города перешла в завершающую стадию. В то же время жители Анапы потребовали отменить результаты общественных обсуждений генплана. Практически все прибрежные районы попали в рекреационную зону, где запрещено жилищное строительство, на несколько тысяч участков наложено обременение и создана угроза изъятия земель, указали они.

Сегодня на внеочередной сессии горсовета Анапы была принята новая редакция генплана, который "определит устойчивое и сбалансированное развитие курорта на ближайшие 20 лет", сообщила мэрия. "Площадь жилой многоквартирной застройки сокращена с предполагаемых старым генпланом 8 млн квадратных метров жилья до 1,7 млн квадратных метров. Особое внимание [уделено] санаторно-курортной отрасли. Предусмотрено строительство новых санаторных комплексов и медицинско-реабилитационного кластера. Для недопущения перепрофилирования детских здравниц под учреждения отдыха для детей в генплане закреплено порядка 35 территорий", – говорится в публикации на странице администрации Анапы в Instagram.

Кроме того, в генплане предусмотрено строительство 26 школ, более 90 детских садов, около 50 объектов дополнительного образования, домов культуры, библиотек, а также "медицинского и спортивного кластеров с ледовой ареной и стадионом".

"Планируется создать свыше 1400 гектаров зеленых зон – 30 парков, 125 скверов, 57 бульваров и 19 набережных. А в дополнение к девяти существующим будут сформированы новые особо охраняемые природные территории общей площадью свыше 600 гектаров", – сообщила мэрия.

Анапа стала первым городом в стране, где статус виноградопригодных земель закрепили в генплане, отчитались чиновники. "Потенциал под выращивание янтарной ягоды заложен на 52 тысячах гектаров. Это позволит укрепить отрасль виноградарства и виноделия", – отмечается в публикации.

За время разработки генплана от анапчан поступило более 5000 предложений и замечаний, уточнила пресс-служба мэрии. "Большинство из них учтено в документе", – подчеркивается в сообщении.

За три часа с момента публикации она набрала 5,3 тысячи отметок "нравится", под ней размещено 74 комментария. Авторы большинства из них одобрили принятие генплана. Некоторые пользователи предположили, что заявленные планы будут реализованы не в полной мере. "По проекту предстоит большая работа. Но почему-то верится с трудом", – написал, в частности, touristica.life. "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!" – заметила larisadolgopolo.

Несколько пользователей выразили возмущение тем, что генплан принят, по их мнению, в кулуарном режиме. "Почему не пустили представителей улиц на заседание? Жителей Джемете так и не услышали!" – написал, в частности, funrapan. "Почему людей не пустили?" – спросил и arutyun93. Пресс-служба мэрии, по состоянию на 16.19 мск, не ответила в комментариях на эти вопросы.

Напомним, недовольство горожан и активистов было связано с тем, что общественные слушания нового генплана Анапы проводились без участия местных жителей. Чиновники и депутаты избегают встречи с людьми, чтобы не отвечать на их неудобные вопросы, указали активисты. В мэрии заявили, что "шум подняли владельцы незаконно построенных отелей", которые, если генплан будет принят, должны будут легализоваться, а не "прикрываться индивидуальными домами".

Жители Анапы в свою очередь опасаются, что зона рекреации не подразумевает индивидуального жилищного строительства, но в нее попадают не только гостевые дома, но и обычные, где семьи живут много лет.

Примечание:

"Жителей Геленджика не удовлетворил результат слушаний о новом генплане города", "Сочинцы выступили против застройки оползневого склона", "Эколог подтвердил источник загрязнения акватории близ Геленджика".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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