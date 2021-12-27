Анапа. Фото Konstantin Kč https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Anapa

27 декабря 2021, 00:21

Двое активистов задержаны в Анапе на сходе против изменения генплана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Анапе состоялся народный сход против изменений в генплан города. На сходе силовики задержали двоих активистов и составили на них административные протоколы о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября в городской администрации сообщили, что работа над генпланом Анапы перешла в завершающую стадию, он должен быть принят до 4 декабря. Жители Анапы потребовали отменить результаты общественных обсуждений генплана. Практически все прибрежные районы попали в рекреационную зону, где запрещено жилищное строительство, на несколько тысяч участков наложено обременение, создана угроза изъятия земель, указали местные жители. Общественные слушания нового генплана Анапы проводились без участия горожан, а теперь чиновники и депутаты избегают встречи с людьми, чтобы не отвечать на их неудобные вопросы, заявили активисты.  

В Краснодарском крае в центре Анапы 26 декабря прошел народный сход, участники которого выступили против изменений в генплан города. На нем были задержаны двое активистов, в отношении которых составили административные протоколы о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий, сообщило 26 декабря издание "Голос Кубани".

Активистов Игоря Гужева и Юрия Садловского силовики задержали во время выступления перед участниками схода, их доставили в ОВД по городу Анапе. На Игоря Гужева сотрудники полиции составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Юрия Садловского оставили в отделе полиции на ночь, и пока неизвестно, что именно ему вменяют, информировало издание.

Ранее инициативная группа отправила уведомления о проведении схода в администрацию города и МВД, рассказал Игорь. По мнению активиста, вся прибрежная зона Анапы попадает под выселение. Он опасается, что у людей, которые жили здесь десятки лет, могут отобрать жилье.  

В отношении двоих активистов были составлены административные протоколы о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий, сообщило 26 декабря издание "Кавказ.Реалии"*. "Мы направили в администрацию города, отделы полиции и ФСБ уведомления о проведении схода. В итоге на площади собрались около 200 человек. Приняли решение перенести сход из-за плохих погодных условий на следующий год. Когда люди стали расходиться, задержали меня и моего товарища Юрия Садловского", - процитировало Игоря Гужева, одного из задержанных активистов, издание.

Активисты заявили о несогласии с  составленными на них протоколами. "Статью 51-ю мне не зачитали. Расписался я только за получение копии протокола, больше ни за что не расписывался", - сказал Игорь Гужев. Он также сообщил, что у Юрия Садловского нет паспорта Российской Федерации. "Он от него отказался, вырезал подпись свою, фотографию и отправил министру внутренних дел Колокольцеву. В базе данных значится, что его паспорт уничтожен",- пояснил активист изданию. 

* Организация, признанная Минюстом России исполняющей функции СМИ-иностранного агента

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 декабря 2021, 14:02

27 декабря 2021, 13:15

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