Жители Анапы потребовали отменить результаты общественных обсуждений генплана

15 ноября 2021, 20:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работа над генпланом Анапы перешла в завершающую стадию, он должен быть принят до 4 декабря, сообщили в городской администрации. Практически все прибрежные районы попали в рекреационную зону, где запрещено жилищное строительство, на несколько тысяч участков наложено обременение, создана угроза изъятия земель, указали местные жители.

11 ноября на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение от жителей Анапы о попытке изменения генплана города без учета мнения горожан. "Мы, жители Анапы, обращаемся к вам за помощью. У нас чиновники пытаются изменить генплан Анапы для своих интересов. Обсуждения прошли без нашего участия и без наших замечаний. Ситуация на грани, 08.11.2021 года было стихийное собрание граждан у здания городского театра и общение с мэром, но мы уверены, что это ничего не изменит. Просим вашей помощи в освещении этой проблемы. На кону жизнь нескольких десятков тысяч человек!" - заявил автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Общественные обсуждения проводились в разных районах города со 2 по 30 сентября, информация об их проведении печаталась в муниципальной газете, заявили в администрации Анапы корреспонденту "Кавказского узла". Всего в городскую комиссию по генеральному плану поступило 2500 замечаний, которые будут учитываться при принятии документа, отметил представитель администрации. В комиссию, которая должна утвердить генеральный план Анапы, входят городские чиновники, архитекторы, юристы. До 4 декабря комиссия должна рассмотреть замечания жителей и принять главный градостроительный документ, пояснил он.

Представитель инициативной группы анапского поселка Джемете Александр Кадочников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что узнал об обременениях на своем участке случайно в октябре, причем они оказались наложены задним числом в ноябре 2019 года.

"Написано, что обременения по статье 56 и по статье 56.1 Земельного кодекса. 56 статья – это у нас получается, как зона аэропорта, а статья 56.1 – это резервирование на нужды муниципалитета, либо государства. Власти говорят, что это в классификаторе, когда ставится статья 56, и тут же автоматически подтягивается статья 56.1, раньше этого не было, теперь есть", - рассказал Кадочников. По его словам, продать участок или зарегистрировать новое строение в связи с обременением невозможно.

В каждом районе города создана инициативная группа для взаимодействия с органами власти, пояснил он. "Пять-шесть тысяч участков попали под обременение. Скорее всего, и многоквартирные тоже. Они хотят все побережье выделить под рекреацию, раньше это все было ИЖС. Власти говорят, будете пользоваться своей землей, это коснется только тех, кто станет новое строительство планировать, с ними отдельно будут решать. А вы пользуйтесь, как пользовались. Но они не говорят, что мы владеем этой землей", - говорит мужчина. По его словам, люди несколько десятков лет владеют участками, которые теперь оказались в рекреационной зоне, все дома в собственности, в них зарегистрированы жители. У самого Кадочникова участок в собственности с 2004 года и никогда у властей к нему вопросов не возникало, утверждает он. Мужчина не скрывает, что большинство владельцев сдают номера в своих домах.

"Они нам говорят, что в рекреационной зоне можете гостиницы спокойно делать, но в то же время гостиница не может быть по закону на участке меньше 10 соток, а у нас у всех по семь-восемь соток", - указал мужчина. Он утверждает, что общественные обсуждения проводились формально, поскольку жители Анапы о них не знали. Тем не менее идет последний этап работы над генпланом, в начале декабря он должен быть принят, жители собирают подписи под требованием об отмене результатов общественного обсуждения. В заверения, что мнение каждого жителя будет услышано, они не верят, заявил мужчина.

Жительница Витязево Ольга рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что узнала об обременении на своем участке, когда занялась продажей земли. Оказалось, что продать участок невозможно.

"Я вяла ипотеку в другом городе и надеялась продать дом в Анапе, чтобы частично погасить кредит. Но сейчас я его продать не могу, а главное, когда я смогу распоряжаться своей частной собственностью, неизвестно", - сообщила женщина. По ее словам, ни о каких общественных слушаниях она не знала, и не смогла ознакомиться с проектом генплана в администрации.

"Они планировали, видимо, принять генплан подпольно, а нам рассказать уже по факту. Встречи какие-то проводятся с мэром, консультации, но ничего конкретного сказать они не могут. Я считаю, что нас просто хотят успокоить, и сделать по-своему, а потом изъять всю землю", - заявила женщина.

Юрист Роман Шикарев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что к нему за юридической помощью обратились жители Джемете, Пятихатки и Витязево. Он уже изучил необходимые документы, и у него появились вопросы к проведению конкурса на создание проекта генплана. По его информации, если зона ИЖС будет переведена в рекреационную зону, то по закону остается прежний способ ее использования, но людей и юристов настораживают обременения, которые уже наложены на участки.

"Мы направили требования в Росреестр с требованием разделить две статьи 56 и 56.1 Земельного кодекса РФ на разные квалификаторы, чтобы люди не боялись. 56 - это ограничения на использование, а 56.1 - это вплоть до изъятия для муниципальных и государственных нужд, и у людей началась паника, что земли будут изымать. И если введут "розовую" зону, то эти две статьи очень гармонично лягут в зону рекреации, потому что это позволит изъять любую недвижимость для государственных нужд", - сказал Шикарев. Он допустил, что земли у населения могут быть изъяты под строительство санаториев или зоны отдыха, что предполагает рекреационная зона.

"Они взяли за основу требование губернатора по освобождению 500-метровой прибрежной зоны, а полоску нарисовали розовую на полтора километра. Там люди живут по 30 лет в домах, и их ни с того ни с сего переводят из жилой застройки в зону отдыха, ИЖС не предусмотрено", - заявил Шикарев. По его информации реконструкцию и ремонт своих домов жители смогут производить только с особого разрешения властей, также невозможно будет снести старый дом и построить новый, возможно будет пользоваться тем, что уже построено, утверждает Шикарев. Он утверждает, что конкурс на выбор поставщика по разработке проекта генпланов Анапы и Геленджика был закрытый.

"Даже в Сочи, где эта же компания взяла тендер на 101 миллион рублей, конкурс был открытый. А это значит, что администрация сама выбрала того, с кем работать. Коррупционная составляющая там проглядывается от и до. Геленджик, Сочи, Анапа, Крым. Один и тот же институт делает проекты генпланов по всему Черноморскому побережью, и у людей возникают обоснованные сомнения. Власть разъяснения не дает, никакой пояснительной работы не проведено", - сообщил Шикарев. Он отметил, что "общественные обсуждения" прошли кулуарно, информация об их проведении нигде не публиковалась. Депутаты и председатели ТОС также не уведомляли население.

"Когда якобы проводились эти обсуждения, действовали ковидные ограничения, ЧС по подтоплению, Анапу затопило. Люди занимаются ликвидацией наводнения, спасением своего имущества от затопления и в это время со 2 по 30 сентября чиновники проводят обсуждения", - отметил Шикарев. На встрече с горожанами 8 ноября мэр Анапы утверждал, что жители города сами обратились в администрацию с просьбой перевести земли ИЖС в рекреационную зону, что им не хватает зеленых зон и в мэрию поступило 2800 заявок, рассказал юрист.

"Мы только за сегодня собрали более 270 подписей об отмене общественных обсуждений - это только в маленьком районе. Никто не присутствовал на слушаниях и не знал об этом, и ни одного человека, который бы хотел попасть в зону рекреации, я не видел ни в Витязево, ни в Цыбанобалке, ни в Пятихатках, ни в Джемете", - заявил Шикарев. Жители Анапы вручили мэру требование граждан отменить результаты общественного обсуждения и начать их заново, чтобы каждый смог высказать свое мнение. Также попросили межрайонного прокурора вынести протест на процедуру общественных обсуждений, сообщил Шикарев. Он рассказал, что местные жители ведут сбор подписей под обращением в Генпрокуратуру, в Федеральную антимонопольную службу, в ФСБ, в Следственный комитет, президенту РФ, председателю правительства с требованием проведения полной проверки разработки генплана.

"Хочется понять, почему одна компания получила все Черноморское побережье. При этом у них отсутствует необходимая лицензия для проведения этой работы, но они уже получили более 200 миллионов рублей по контрактам", - заявил Шикарев. Кроме того, инициативная группа граждан направила требование в Росреестр разделить статьи 56 и 56.1 Земельного кодекса на разные квалификаторы. 17 ноября запланирована встреча с межрайонным прокурором, где жители хотят потребовать отмены итогов закрытого конкурса, результатов общественных обсуждений, а после этого намерены обратиться в суд в интересах неопределенного круга лиц, чтобы отменить его и вернуть бюджетные деньги.

Напомним, в Геленджике принятие нового генплана также возмутило горожан. Проект нового генплана Геленджика, который предполагает перевод множества земельных участков из категории индивидуального жилищного строительства в санаторно-курортную и рекреационную зоны, вызвал протест местных жителей. 24 октября они провели сход на центральном пляже города-курорта. Власти города предложили геленджикцам подавать свои замечания к проекту в мэрию. За принятием нового генплана Геленджика не последует снос законно возведенных жилых домов, заверили власти города в ответ на протесты жителей. Дома на месте будущих зон отдыха теряют в стоимости, пожаловались жители города, выразив опасение, что лишатся возможности реконструировать жилье.