Перекрытие трассы на участке автодороги краевого значения около Анапы Фото пресс-службы instagram.com/omvd_anapa

30 декабря 2021, 10:34

Движение по автотрассе под Анапой закрыто после подтопления

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Закрыт проезд на участке автодороги краевого значения около Анапы в связи с подтоплением, сообщила ГИБДД.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в Анапе, Новороссийске и Крымском районе из-за обильных осадков вышли из берегов реки. МЧС сообщило об угрозе подтопления жилых домов.

"На автодороге краевого значения "Юровка - ст. Раевская - Новороссийск" 10 км + 300 м перекрыто движение в связи с подтоплением проезжей части. На подъездах к участку инспекторы ДПС осуществляют регулировочные действия", - цитирует представителя управления ГИБДД по Краснодарскому краю "Интерфакс".

Объезд участка возможен через станицы Гостагаевскую или Юровскую, уточнили в ведомстве.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Анапе без осадков, температура воздуха +9 градусов, ветер скоростью 4 метра в секунду. Вечером осадков также не ожидается, температура снизится до +6, скорость ветра - до 3 м/с. 31 декабря прогнозируется дождь при температуре +6, скорость ветра составит 4 м/с. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Власти Крымского района отчитались о снижении уровня рек после дождей", "Страховщики сочли невыгодным обязательное страхование жилья в зонах подтопления на Кубани", "629 жителей Кубани остаются в пунктах временного размещения".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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