Подъем воды в реке. Фото: пресс-служба МЧС России https://23.mchs.gov.ru/

04 января 2022, 13:26

Сельчане эвакуированы из-за подтопления под Геленджиком

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком эвакуированы 16 человек после того, как речная вода вышла из берегов и затопила дворы, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 2 января о подтоплениях дворов после продолжительных дождей сообщили жители Анапы и Славянска-на-Кубани. Сотрудники МЧС откачивают воду из дворов, отчитались власти. В Анапе возник риск подтопления домов, поскольку ливневки не справляются с потоками воды, указали местные жители.

51 придомовая территория подтоплена в селе Архипо-Осиповка вблизи Геленджика, сообщил сотрудник пресс-службы мэрии Геленджика. "Вода в дома не зашла, есть подтопленные придомовые территории. Перестраховались, людей эвакуировали - 16 человек", - сообщил он.

Эвакуированные люди, по словам сотрудника мэрии, размещены в сборно-эвакуационных пунктах и обеспечены водой и питанием. "[В пострадавшее село] стянуты все силы и средства, все в повышенной готовности. 12 единиц техники и спасатели - около 40 человек там сейчас находятся", - приводит его слова ТАСС.

По данным пресс-службы мэрии, причиной подтопления стал ливень, из-за которого поднялся уровень воды в реке. "Сейчас дождь прекратился, вода постепенно уходит. Идут работы по устранению последствий подтопления. Машины с мотопомпами приступают к откачке воды. Оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности", - цитирует сообщение мэрии Геленджика "Кубань 24".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Архипо-Осиповке умеренный дождь при температуре +7 градусов, ветер 8 метров в секунду. В ночь на 5 января также ожидается умеренный дождь, температура воздуха повысится до +8 градусов, ветер усилится до 13 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Краевое управление МЧС объявило сегодня экстренное предупреждение в связи с подъемом уровней рек на Кубани. "В связи с выпавшими и продолжающимися осадками днем и до конца суток 4 января, сутки 5 января на малых реках и водотоках юго-западных притоков р. Кубань (Северский, Абинский и Крымский районы) и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, МО Новороссийск, Туапсинский район) Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении, размещенном в 11.45 мск на сайте ведомства.

Напомним, масштабное подтопление городов на Кубани произошло в августе 2021 года, когда на Черноморское побережье края обрушился мезоциклон с сильными ливнями. Были подтоплены Анапа, населенные пункты Темрюкского района и сам Темрюк, Ейск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани. В Темрюкском районе, где оказалось подтоплено около 800 домовладений, и в Новороссийске был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, был эвакуирован 1531 человек.

Примечание:

"Власти Крымского района отчитались о снижении уровня рек после дождей", "Почти 770 пострадавших от потопа в Новороссийске получили компенсации", "Страховщики сочли невыгодным обязательное страхование жилья в зонах подтопления на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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