Глава СПЧ Валерий Фадеев. Фото http://president-sovet.ru

24 января 2022, 15:30

Глава СПЧ назвал необоснованными обвинения Кадырова в адрес Каляпина

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Для предъявления обвинений в пособничестве терроризму, с которыми глава Чечни выступил в адрес главы "Комитета против пыток"* Игоря Каляпина, необходимо иметь серьезные доказательства. Каляпин, как член Совета по правам человека при президенте России, прошел необходимые проверки, заявил сегодня глава Совета Валерий Фадеев. 

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале. Каляпин заявил, что не будет жаловаться на заявление Кадырова из-за того, что все подобные высказывания главы Чечни остаются безнаказанными. За заявлением Кадырова не последует уголовное преследование Каляпина и Милашиной, но риск неправового давления на них увеличился, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и адвокат Марина Дубровина.

16 марта 2016 года около 15 человек напали в Грозном на Игоря Каляпина. Нападавшие сбили правозащитника с ног, метнули в него два десятка яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой. Правоохранительные органы Чечни не менее восьми раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина 6 февраля 2020 года также подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев прокомментировал высказывания Рамзана Кадырова в адрес члена Совета, руководителя "Комитета против пыток"* Игоря Каляпина.

"Мне известно о непростых отношениях между Игорем Александровичем и Рамзаном Ахматовичем, но я хотел бы обратить внимание на то, что Игорь Каляпин является членом Президентского Совета, консультативного органа при главе государства. На эту должность он был назначен Указом президента Российской Федерации, а, как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками", - отметил сегодня Валерий Фадеев.

Чтобы выступать с такими обвинениями, необходимы серьезные доказательства, подчеркнул глава Совета. "В любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьезные обвинения, о которых говорил глава Чечни в своем Телеграм-канале, иметь такую же серьезную доказательную базу", - приводятся слова Фадеева на сайте Совета.

Кадыров и ранее выступал с обвинениями в адрес Каляпина. В декабре 2014 года Игорь Каляпин заявил, что высказывания Рамзана Кадырова об ответственности родственников за действия боевиков противоречат законодательству. Кадыров в ответ сообщил, что есть информация о причастности человека по фамилии Каляпин к организации нападения боевиков на Грозный, говорится в биографии Игоря Каляпина, размещенной на "Кавказском узле".

* Комитет против пыток в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

Примечание:

"Янгулбаев отверг причастность семьи к избиению чеченского силовика в Турции", "Зарема Мусаева арестована на 15 суток в Грозном", "Кадыров ответил Янгулбаеву обвинением его семьи в пособничестве терроризму".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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