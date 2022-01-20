10 граждан Азербайджана ждут в дагестанском лагере открытия границы

20 января 2022, 13:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В дагестанском лагере "Огонек" остаются 10 граждан Азербайджана, и дата отправки их на родину пока не известна, сообщили в управлении МЧС Дагестана. Российско-азербайджанская граница, возможно, откроется в марте, рассказал руководитель Фонда поддержки и развития социально значимых программ и проектов "БИЗ (Мы)" Афиг Аллахвердиев.

Как сообщал "Кавказский узел", на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана расположен временный пункт размещения граждан Азербайджана, ожидающих открытия госграницы. По данным дагестанских спасателей, 16 ноября 2021 года практически всех граждан Азербайджана переправили через границу, а по состоянию на 7 декабря, в лагере "Огонек" перехода границы ожидали 62 гражданина Азербайджана. К 28 декабря общее число вернувшихся на родину жителей Азербайджана достигло 728.

Проблема с возвращением на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года из-за коронавируса. С закрытием границы мигранты стали скапливаться на дагестанской стороне. В начале мая МЧС Дагестана организовало палаточный лагерь возле селения Куллар, однако место в палатках нашлось далеко не для всех. Полгода спустя мигрантов переселили в капитальные строения лагеря "Огонек". Азербайджанцы оказались в тепле, но на 60 километров дальше от границы. С середины февраля между Россией и Азербайджаном возобновилось авиасообщение. Однако мигранты, не имеющие возможности купить авиабилеты, продолжали скапливаться в лагере. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Дата открытия границы России и Азербайджана остается неизвестной

По состоянию на 19 января в лагере "Огонек", где расположен пункт временного размещения уроженцев Азербайджана, ожидающих перехода через российско-азербайджанскую границу, находится 10 человек. Среди них женщин и детей нет, сообщил сотрудник главного управления МЧС России по Дагестану.

Последняя отправка граждан Азербайджана из лагеря "Огонек" на родину была 27 декабря 2021 года. Тогда было отправлено 14 человек. Дата следующей отправки неизвестна, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Точная дата открытия сухопутной границы между Россией и Азербайджаном неизвестна, рассказал в свою очередь корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства по национальной политике и делам религий Дагестана. Он добавил, что граждане России, желающие пересечь границу с азербайджанской стороны, не испытывают проблем с этим и беспрепятственно могут попасть в Россию.

Для того чтобы попасть на территорию Азербайджана через российско-азербайджанскую сухопутную границу, гражданин Азербайджана, находящийся в регионах России, должен направить соответствующее обращение на сайт министерства иностранных дел Азербайджана, сообщил руководитель Фонда поддержки и развития социально значимых программ и проектов "БИЗ (Мы)" Афиг Аллахвердиев. "Если человек хочет попасть из России в Азербайджан, [он] должен в электронном виде направлять заявление в министерство [иностранных дел Азербайджана]",– сказал Аллахвердиев корреспонденту "Кавказского узла".

С момента подачи заявления, оно рассматривается в течение 10 дней и заявителю приходит уведомление о том, разрешили ему пересечь границу или нет. Российско-азербайджанская граница до сих пор остаётся закрытой, и точная дата ее открытия неизвестна. Но есть неподтвержденная информация о возможном открытии границы в марте, добавил он.

Активист напомнил, что воздушная граница между Россией и Азербайджаном открыта и для того, чтобы с территории России на самолёте попасть в Азербайджан уведомлять об этом МИД этой страны не нужно. За два месяца от обитателей лагеря "Огонек" поступил всего один запрос на покупку лекарственного препарата, который человек не нашел в республике, добавил Аллахвердиев.

Источник рассказал о порядке возвращения на родину для обитателей лагеря "Огонек"

Получить комментарии в МИД Азербайджана относительно численности ожидающих перехода через границу обитателей лагеря "Огонек" не удалось. Сотрудник "горячей линии" Оперативного штаба при Кабинете министров заявил, что желающие вернуться из РФ через сухопутную границу должны явиться в лагерь "Огонек" и там пройти регистрацию. Переход границы осуществляется группами по согласованию властями России, добавил он.

Между тем источник в правительстве Азербайджана, принимающий участие в работе оперштаба, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сейчас в Дагестане в лагере "Огонек" находятся порядка 20 человек. Желающие вернуться через Дагестан должны обратиться в электронной форме в посольство Азербайджана в России, либо зарегистрироваться в лагере "Огонек". Переходы осуществляются организованно, автобусным транспортом. По прибытию граждане Азербайджана на границе сдают тесты на коронавирус, пояснил он.

У людей, у которых по прибытию подтверждается тест на COVID-19, направляются на самоизоляцию. Если есть серьезные симптомы, то прибывших размещают в больницах, расположенных в приграничных районах, рассказал чиновник. "Сейчас в отличие от начала пандемии по суше возвращаются в основном те, кто находится в Дагестане или в соседнем с ним регионах. Они остаются там, где жили, ожидая своей очереди и приезжают на границу когда обеспечивается пропуск очередной группы. Некоторые остаются у родственников или временно снимают жилье", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из других же регионов России люди предпочитают возвращаться самолетами. Сейчас есть рейсы из порядка 25 регионов, причем не только в Баку, но и Гянджу, Лянкяран. Летают также лоукостеры, билеты, в общем-то, доступны", – отметил источник.

Также он акцентировал внимание, что в предыдущих публикациях некоторые из изданий указали, что с 29 января по 27 декабря был обеспечен переход 4 217 граждан Азербайджана через 35 КПП. Понятие "35 КПП" стало следствием неправильного перевода, и имелось в виду, что за указанный период через границу было осуществлено 35 переходов, отметил чиновник.

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". Новости о пандемии коронавируса публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".