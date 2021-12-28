728 азербайджанцев вернулись из Дагестана на родину

28 декабря 2021, 15:51

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Из Дагестана через сухопутную границу отправлены шесть групп азербайджанцев, сообщил сегодня МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана расположен временный пункт размещения граждан Азербайджана, ожидающих открытия госграницы. По данным дагестанских спасателей, 16 ноября практически всех граждан Азербайджана переправили через границу, а по состоянию на 24 ноября в нем находились два человека. Граждане Азербайджана предпочитают пользоваться авиасообщением, чтобы неделями не ждать в Дагестане временного открытия сухопутной границы, отметил правозащитник Афиг Аллахвердиев. По данным на 7 декабря, в детском лагере "Огонек" перехода границы ожидали 62 гражданина Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило сегодня о возвращении на родину из России очередной группы граждан Чтобы организовать переход через границу, в Дагестан выехали сотрудники министерств иностранных дел, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций. Они "зарегистрировали 766 соотечественников, ожидающих пересечения границы, оказали им необходимую консульскую помощь", процитировало сообщение ведомства Report.

В соответствии с ежедневной квотой, установленной оперштабом при кабинете министров Азербайджана, "22-27 декабря государственную границу между Россией и Азербайджаном через КПП "Яраг Казмаляр – Самур" пересекли шесть групп - 728 человек из 766 зарегистрированных". "Всего с 29 января по 27 декабря был обеспечен переход 4 217 наших соотечественников через 35 КПП", - сообщило агентство Trend со ссылкой на ведомство.

Информации о причинах, по которой через границу не пропустили оставшихся 38 человек и сроки, когда ориентировочно они смогут вернуться на родину, в сообщении не приводится.

На сайтах Миннаца Дагестана и администрации Кайтагского района на 14.40 мск не содержится информации о возвращении очередной группы граждан Азербайджана на родину.

Проблема с возвращением на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года из-за коронавируса. С закрытием границы мигранты стали скапливаться на дагестанской стороне. В начале мая МЧС Дагестана организовало палаточный лагерь возле селения Куллар, однако место в палатках нашлось далеко не для всех. Полгода спустя мигрантов переселили в капитальные строения лагеря "Огонек". Азербайджанцы оказались в тепле, но на 60 километров дальше от границы. С середины февраля между Россией и Азербайджаном возобновилось авиасообщение. Однако мигранты, не имеющие возможности купить авиабилеты, продолжали скапливаться в лагере. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". Новости о пандемии коронавируса публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".