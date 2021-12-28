Граница Дагестана и Азербайджана. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=iWxcpv2bKhU

28 декабря 2021, 15:51

728 азербайджанцев вернулись из Дагестана на родину

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из Дагестана через сухопутную границу отправлены шесть групп азербайджанцев, сообщил сегодня МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана расположен временный пункт размещения граждан Азербайджана, ожидающих открытия госграницы. По данным дагестанских спасателей, 16 ноября практически всех граждан Азербайджана переправили через границу, а по состоянию на 24 ноября в нем находились два человека. Граждане Азербайджана предпочитают пользоваться авиасообщением, чтобы неделями не ждать в Дагестане временного открытия сухопутной границы, отметил правозащитник Афиг Аллахвердиев. По данным на 7 декабря, в детском лагере "Огонек" перехода границы ожидали 62 гражданина Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило сегодня о возвращении на родину из России очередной группы граждан Чтобы организовать переход через границу, в Дагестан выехали сотрудники министерств иностранных дел, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций. Они "зарегистрировали 766 соотечественников, ожидающих пересечения границы, оказали им необходимую консульскую помощь", процитировало сообщение ведомства Report.

В соответствии с ежедневной квотой, установленной оперштабом при кабинете министров Азербайджана, "22-27 декабря государственную границу между Россией и Азербайджаном через КПП "Яраг Казмаляр – Самур" пересекли шесть групп - 728 человек из 766 зарегистрированных". "Всего с 29 января по 27 декабря был обеспечен переход 4 217 наших соотечественников через 35 КПП", - сообщило агентство Trend со ссылкой на ведомство.

Информации о причинах, по которой через границу не пропустили оставшихся 38 человек и сроки, когда ориентировочно они смогут вернуться на родину, в сообщении не приводится.

На сайтах Миннаца Дагестана и администрации Кайтагского района на 14.40 мск не содержится информации о возвращении очередной группы граждан Азербайджана на родину. 

Проблема с возвращением на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года из-за коронавируса. С закрытием границы мигранты стали скапливаться на дагестанской стороне. В начале мая МЧС Дагестана организовало палаточный лагерь возле селения Куллар, однако место в палатках нашлось далеко не для всех. Полгода спустя мигрантов переселили в капитальные строения лагеря "Огонек". Азербайджанцы оказались в тепле, но на 60 километров дальше от границы. С середины февраля между Россией и Азербайджаном возобновилось авиасообщение. Однако мигранты, не имеющие возможности купить авиабилеты, продолжали скапливаться в лагере. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". Новости о пандемии коронавируса публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Примечание:

"Жители Азербайджана потребовали вернуть на родину обитателей лагеря в Дагестане", "110 азербайджанцев вернулись на родину из дагестанского лагеря", "Число азербайджанцев в лагере "Огонек" существенно возросло".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 декабря 2021, 17:01

28 декабря 2021, 16:26

  • Силовик осужден по делу о гибели людей на Волге

    Суд приговорил бывшего начальника линейного отдела полиции в речном порту Волгограда к 3,5 годам условно. Силовик не помешал капитану катамарана, который не имел права на управление судном, взять на борт пассажиров и отплыть от берега, что привело к гибели 11 человек людей при столкновении баржи и катамарана на Волге, сообщил сегодня Следком России.

28 декабря 2021, 16:20

  • Генплан Анапы принят вопреки протестам горожан

    Депутаты горсовета Анапы утвердили изменения в генплане города, против которых выступали активисты и собственники частных домов. Горожанам не дали возможности высказать замечания к генплану, предположили некоторые пользователи Instagram.

28 декабря 2021, 14:54

  • Правозащитник Янгулбаев задержан в Пятигорске

    Силовики в Пятигорске задержали юриста северокавказского отделения "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, ранее сообщившего о похищении родственников в Чечне. Адвокатов к Янгулбаеву не пускают, сообщили его коллеги.

28 декабря 2021, 14:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи