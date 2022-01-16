Машина российских миротворцев доставляет гуманитарную помощь в Нагорный Карабах. Фото пресс-службы Минобороны России. https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12400173@egNews

16 января 2022, 10:10

Миротворцы отчитались о гуманитарной помощи детям переселенцев в Нагорном Карабахе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военные вместе с благотворителями подарили игрушки и сладости детям переселенцев Мардакертского района, сообщило Минобороны России.

Благотворительная акция прошла в Степанакерте.

В общественной приемной российского миротворческого контингента детям переселенцев Мардакертского района были выданы конфеты и 20 игрушек, сообщило 15 января со ссылкой на представителя российского миротворческого контингента Александра Кудрина Минобороны России на своём сайте.

Кудрин сообщил, что проведение гуманитарных акций запланировано также в посёлках Кочогот и Чаректар в Мардакертском районе. 

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Кавказский узел" также писал, что в начале января российские военные вместе с благотворителями привезли в реабилитационный центр в Степанакерте мебель, развивающие игрушки и новогодние подарки.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 января 2022, 11:10

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