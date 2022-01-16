Миротворцы отчитались о гуманитарной помощи детям переселенцев в Нагорном Карабахе

16 января 2022, 10:10

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Военные вместе с благотворителями подарили игрушки и сладости детям переселенцев Мардакертского района, сообщило Минобороны России.

Благотворительная акция прошла в Степанакерте.

В общественной приемной российского миротворческого контингента детям переселенцев Мардакертского района были выданы конфеты и 20 игрушек, сообщило 15 января со ссылкой на представителя российского миротворческого контингента Александра Кудрина Минобороны России на своём сайте.

Кудрин сообщил, что проведение гуманитарных акций запланировано также в посёлках Кочогот и Чаректар в Мардакертском районе.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Кавказский узел" также писал, что в начале января российские военные вместе с благотворителями привезли в реабилитационный центр в Степанакерте мебель, развивающие игрушки и новогодние подарки.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".