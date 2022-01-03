Машина российских миротворцев доставляет гуманитарную помощь в Нагорный Карабах. Фото пресс-службы Минобороны России.

03 января 2022, 07:00

Миротворцы передали гуманитарную помощь детям в реабилитационном центре Степанакерта

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военные вместе с благотворителями привезли в реабилитационный центр в Степанакерте мебель, развивающие игрушки и новогодние подарки, сообщило Минобороны России.

Российские военные вместе с сотрудниками ассоциации провели гуманитарную акцию в детском реабилитационном центре в Степанакерте.

В рамках акции центру было передано 40 теплых одеял, 40 стульев и стол для песочной терапии для развития моторики, говорится сегодня в сообщении на сайте Минобороны России.

Кроме того, миротворцы и благотворители подарили около 50 детям с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей новогодние подарки, привезенные из России, сообщило военное ведомство. 

«Миротворцы... привезли нам хорошие подарки, стулья и самое главное песочный стол для развития мелкой моторики, в котором очень мы нуждались, и теплые одеяла», - приводятся на сайте министерства слова директора детского реабилитационного центра Вартана Татевосяна.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года российские военные передали жителям карабахского села Хнушинак около двух тонн вещей, в том числе одежду, обувь, газовые плиты и хозяйственные наборы, сообщило Минобороны России.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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