Жители Кабардино-Балкарии отметили 195-летие присоединения Балкарии к России

11 января 2022, 23:05

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В честь годовщины присоединения Балкарии к Российской империи в Нальчике прошли праздник хычина, выставки и праздничный концерт. Жители республики одобрили празднование памятной даты, однако высказали опасение, что массовые мероприятия приведут к росту числа заболевших коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", впервые праздник в честь вхождения Балкарии в Российскую империю отмечался 15 лет назад. В январе 2007 года в Нальчике общественная организация Совет старейшин балкарского народа организовала праздник в честь 180-летия воссоединения Балкарии с Россией. В январе 2020 года балкарцы назвали общественно важным официально установить памятную дату вхождения Балкарии в Российскую империю. Без утверждения этой даты балкарский народ находится в неравном положении относительно других народов России, заявили активисты.

Дата 11 января 1827 года зафиксирована в исторических документах, сообщил ранее балкарский активист Суфьян Темиржанов. Он сослался на датированное этим днем Прошение балкарских и дигорских князей, адресованное российскому императору – текст этого документа приведен в книге Хыйсы Османова «Балкария сквозь века» [Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2009. — 259.: илл.] и был представлен в 2017 году на выставке, организованной Архивной службой Кабардино-Балкарии. Темиржанов отметил, что подтверждение даты вхождения Балкарии в состав Российской империи есть и у Российской Академии наук.

Сегодня в Кабардино-Балкарии проходят праздничные мероприятия, посвященные 195-летию вхождения Балкарии в состав России. Они начались в 14.00 мск на площади Абхазии в Нальчике с праздника хычина. На площади собрались балкарские активисты и обычные нальчане, они пришли отведать балкарских хычинов, которые волонтеры пекли и раздавали бесплатно, передал корреспондент "Кавказского узла".

«Гвоздем» мероприятия стало выпекание хычина диаметром в три метра на специально изготовленной для этого жаровне. На него ушло 25 килограммов муки, 14 килограммов сыра, 14 килограммов картошки, а также пять килограммов сливочного масла, которым смазывали готовый хычин, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» женщины, готовившие гигантский хычин. Его нарезали на куски и раздали всем присутствующим.

На площади Абхазии было многолюдно, люди были без масок, социальную дистанцию не соблюдали, особенно в очередях за хычинами.

"Специально к этому дню был изготовлен флаг Российской Федерации размером около 300 квадратных метров, который под звуки гимна нашей страны и был развернут на площади Абхазии", – рассказал председатель исполкома Кабардино-Балкарского отделения межрегиональной общественной организации по сохранению и развитию карачаево-балкарских традиций "Барс Эль" Абузеит Гериев, слова которого сегодня привел ТАСС. По словам Гериева, в план мероприятий вошли около 60 мероприятий во всех городах и районах республики.

Средства на проведение мероприятия на площади выделило правительством республики, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественной организации Совет Старейшин балкарского народа Исмаил Сабанчиев.

В 1827 году балкарцы и дигорцы (субэтнос осетинского народа) вместе подали прошение генералу Эммануэлю (главнокомандующий царскими войсками на Северном Кавказе) о добровольном вхождении Балкарии и Дигории в состав Российского государства, прошение было подписано 11 января 1827 года, напомнил он. «Надо отдать дань уважения Российскому государству, ни разу условия вхождения Балкарии в состав России не были нарушены», – отметил глава общественной организации.

Вхождение в состав России дало возможность Балкарии спокойно развиваться весь 19-й век, и благодаря своему трудолюбию балкарский народ достиг высокого уровня материального благополучия, которое ему обеспечивала природа и возможность заниматься животноводством, сказал Сабанчиев. «Однако в последующем история не была к нам так же благосклонна… Я имею в виду депортацию», – отметил он.

Праздник нужен балкарцам, чтобы «никто не мог сфальсифицировать историю, чтобы было понятно, что мы были самостоятельным народом во всех отношениях», считает Сабанчиев. По этому вопросу балкарские общественные деятели нашли взаимопонимание с властями республики, сказал он.

По словам Сабанчиева, следующую круглую дату – 200-летие вхождения Балкарии в состав России – планируется отмечать с большим размахом, с участием федеральных структур.

«Наши предки понимали, что с большим и сильным соседом лучше дружить», – сказал корреспонденту "Кавказского узла" народный мастер России, кузнец-оружейник Хамзат Бачиев.

Праздничные мероприятия продолжились в здании Балкарского театра, где в 16.00 мск открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Моя Балкария», а также фотовыставка «Балкария в лицах». На сцене тетра состоялся праздничный концерт.

Еще одна выставка «Моя Балкария» открылась сегодня в Кабардино-Балкарском музее изобразительных искусств в Нальчике. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство из фондов музея. Тематика выставки – Балкария, ее природа и люди. Вход в здание театра и в музей осуществлялся по QR-кодам.

Жители Кабардино-Балкарии нейтрально отнеслись к празднику

Аминат Гемуева из поселка Кенже рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что об этой дате впервые узнала сегодня, попав случайно на площадь. Сказала, что проезжала мимо, увидела толпу людей и решила посмотреть, что происходит. «Приятно, что есть еще один повод для праздника. Жаль, что только редко он отмечается», – сказала Гемуева.

Жительница Нальчика Арипа Карабашева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на праздничных мероприятиях не может присутствовать из-за того, что у нее есть другие дела. Она отметила, что знает о памятной дате – 195-лет со дня вхождения Балкарии в состав России. «Этот праздник для меня не имеет особого значения. Ну раз празднуют, то пусть, праздник – это всегда хорошо», – сказала Карабашева.

Марзият Тугенова из Хасаньи считает, что проведение такого праздника в условиях пандемии весьма рискованно. «Мне кажется, после сегодняшнего дня количество заболевших возрастет», – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По данным на 11 января, за сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом, четыре больных скончались. С начала пандемии зарегистрировано 42 925 инфицированных, 1 499 из них умерли, следует из данных на сайте стопкоронавирус.ру.

Напомним, кабардинцы и балкарцы отдельно отмечают день вхождения в состав России. 4 сентября 2012 года впервые в Кабардино-Балкарии отдельно отмечались 185-летие добровольного вхождения Балкарии и 455-летие добровольного вхождения Кабарды в состав России.