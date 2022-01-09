Две жительницы Чечни подверглись публичному порицанию за оккультизм

09 января 2022, 18:59

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Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитал двух жительниц Чечни, задержанных сотрудниками полиции за оказание оккультных услуг, следует из спецрепортажа государственной телекомпании "Грозный".

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году власти Чечни возобновили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. Репортажи о том, как глава Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитывает задержанных силовиками гадалок, колдуний и их клиентов, регулярно публикует гостелекомпания "Грозный". В частности, 7 декабря 2021 года телекомпания опубликовала сюжет о трех "лжецелительницах", задержанных сотрудниками полиции.

Гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины. По его данным, в Дагестане и Чечне исламские экзорцисты работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину.

Спецрепортаж о задержании женщин, оказывающих оккультные услуги, ЧГТРК "Грозный" опубликовала сегодня на своей странице в Instagram. В YouTube-канале телекомпании этот телесюжет, по состоянию на 18.54 мск, не опубликован.

"В ЧР задержали очередную «колдунью». Мошенница перепродавала «заговоренную» воду. В карьеру горе-мага вмешались сотрудники отдела МВД по Ножай-Юртовскому району. Правоохранители долгое время следили за мошенницей, собирая доказательства ее преступной деятельности. Работу по пресечению подобной деятельности они проводят совместно с Центром исламской медицины", - говорится в аннотации к видео.

В частности, в телесюжете показаны кадры, сделанные скрытой камерой. На них немолодая женщина раскладывает карты на столе, беседуя с женщиной за кадром. По словам авторов телесюжета, на видео показана "предсказательница Лиза из Хасавюрта", а обратилась к ней жительница Чечни по имени Асет. Асет "сначала искала лечение для себя, но ни гадания на картах, ни заговоренная вода, ни вся эта мистика ее ничем не смутила", утверждается в телесюжете.

"Более того, женщина оказалась с коммерческой жилкой, решила перепродавать заговоренную воду, но в бизнес Асет вмешались сотрудники отдела МВД по Ножай-Юртовскому району, которые долгое время следили за ней", - сообщили авторы репортажа.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", – пояснил адвокат.

Кроме того, в отдел МВД по Грозному была доставлена женщина, занимавшаяся предсказаниями, следует из телесюжета. Некоторых клиентов она направляла в Хасавюртовский район Дагестана к "целителю Минкаилу", тем самым, как утверждают авторы телесюжета, обеспечивая работу сыну Магомеду, который работает таксистом.

В телесюжете также показаны беседы на чеченском языке, которые Адам Эльжуркаев провел с Асет, а также с матерью таксиста и ее сыном.

Напомним, что, несмотря на многочисленные задержания в Чечне "шарлатанов" и их публичные извинения, интерес к оккультизму в республике не угасает, констатировали в июле 2021 года авторы одного из репортажей ЧГТРК "Грозный". Пользователи Instagram посетовали тогда на избыток сюжетов телекомпании о борьбе с колдовством.

Телесюжеты с публичными покаяниями колдунов в Чечне – лишь часть практики публичных извинений, которая с подачи Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах. Подробнее о случаях принуждения к извинениям можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".