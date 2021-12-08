Три жительницы Чечни публично отчитаны за колдовство

08 декабря 2021, 09:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали двух жительниц Грозного и одну жительницу села Гёлдаган за оккультизм. Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев провел беседу с задержанными, при этом одна из женщин отвергла свою причастность к колдовству, следует из репортажа телеканала "Грозный", опубликованного в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни летом 2019 года усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. Репортажи о беседах с задержанными, которые проводит глава Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, регулярно публикует гостелекомпания "Грозный". Так, 6 мая руководитель Эльжуркаев отчитал двух женщин и мужчину, повторно задержанных силовиками за оказание оккультных услуг, следует из репортажа телеканала "Грозный". Пользователи соцсети согласились с авторами телесюжета, что преследование колдунов в Чечне не дает результатов.

Гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

В ночь на 8 декабря ЧГТРК "Грозный" опубликовала телесюжет, посвященный задержанию в регионе колдунов. "В ЧР сотрудники полиции задержали трех лжецелительниц. Мошенницы оказывали оккультные услуги. По их словам, они могли управлять чувствами людей, привлечь удачу, семейное счастье и многое другое, но все это, конечно же, за деньги. <…> Профилактическую беседу с ними провел главный врач Центра исламской медицины ЧР Адам Эльжуркаев", – сказано в публикации в соцсети.

На кадрах прикрепленного к записи видео показаны глава Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, несколько силовиков и три женщины. Они все находятся в помещении. "Эти воды и камни, как заявляет Хеда Дангалова, она собирала в разных святых местах <…>, но непонятно, зачем. На первый взгляд женщина богобоязненная, но обряды и процедуры, которые проводит Хеда со своими клиентами, ничто иное, как колдовство, говорит Адам Эльжуркаев", – отметил автор телесюжета.

Далее на кадрах видео Эльжуркаев беседует с пожилой женщиной, две других стоят рядом, при этом они прикрывают платками лица от объектива видеокамеры. Судя по указанию геопозиции в кадре, события на ролике происходят в Грозном.

"А это Хеда Исмаилова, жительница села Гёлдаган. Вычислить ее, по словам сотрудников батальона "Юг", было сложнее всего. Мастер конспирации в конечном итоге попалась на камеры наружного наблюдения, когда подкидывала свертки с солью в соседний двор", – сказано в телесюжете.

Затем на видео показана третья женщина, задержанная за колдовство. "Жительница Грозного Камета Исмурзаева становится героем наших сюжетов не в первый раз. Раньше она профилировалась на гадании и предсказаниях <..>, а на сей раз в ее арсенале сборник любовных заклинаний", – пояснил автор сюжета.

На кадрах видео Исмурзаева ведет разговор на чеченском языке с Эльжуркаевым, в это время в помещение входят и выходят силовики. Находящиеся в комнате люди наблюдают за происходящим со стороны. "Все [три женщины] выявлены сотрудниками 249-го отдельного специального моторизованного батальона "Юг" совместно с управлением МВД по городу Грозный", – подчеркнул автор телесюжета.

К 09.00 мск 8 декабря эта публикация на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, на которую подписано около 1 млн пользователей, набрала около 82,1 тысячи отметок "нравится" и 626 комментариев. Большая часть их авторов потребовала привлекать к наказанию также и тех, кто обращается к колдунам за услугами.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", – пояснил адвокат.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".