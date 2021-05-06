Чеченский богослов публично отчитал задержанных за колдовство

06 мая 2021, 11:05

Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал двух женщин и мужчину, повторно задержанных силовиками за оказание оккультных услуг, следует из репортажа телеканала "Грозный". Пользователи соцсети согласились с авторами телесюжета, что преследование колдунов в Чечне не дает результатов.

Как писал "Кавказский узел", летом 2019 года власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. Репортажи о беседах с задержанными, которые проводит глава Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, регулярно публикует гостелекомпания "Грозный". Так, 15 апреля телеканал сообщил, что силовики задержали 65-летнюю жительницу Урус-Мартана Липу Исраилову, и после беседы с Адамом Эльжуркаевым она частично признала свою вину в оказании оккультных услуг.

Гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

Телесюжет о задержанных силовиками двух женщинах и мужчине ЧГТРК "Грозный" опубликовала на своей странице в Instagram в ночь на 6 мая. Как следует из аннотации к публикации, задержанные - Роза Исмаилова, Есимат Успахаджиева и Адам Афтаев – "уже попадались в поле зрения полиции" и после покаяния были отпущены.

"Однако вопреки данным обещаниям, любовь к деньгам оказалась сильнее. Профилактическую беседу с шарлатанами провел главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Несмотря на многочисленные задержания шарлатанов и их публичные извинения, интерес к оккультизму в республике не угасает", - говорится в публикации.

Согласно телесюжету, Роза Исмаилова была задержана после жалоб односельчан. Адам Эльжуркаев провел с женщиной "профилактическую беседу", указав, что ее поведение "не подобает мусульманину", сообщили авторы телесюжета. На видео Эльжуркаев разговаривает с Розой Исмаиловой на чеченском языке, женщина в ответ на его слова кивает головой.

Есимат Успахаджиева уже была задержана для беседы с Адамом Эльжуркаевым, напомнили авторы телесюжета. "Тогда, как и сейчас, она обманывала людей, делала вид, что предсказывает будущее с помощью камней. Цены с тех пор также не поменялись – 1000 рублей за сеанс", - говорит за кадром журналист телеканала.

Репортаж о жительнице селения Каргалиновская Шелковского района Есимат Успахаджиевой, занимавшейся, по версии правоохранителей, предсказаниями и колдовством, ЧГТРК "Грозный" показала 14 сентября 2019 года. В телесюжете женщина, объявленная "колдуньей с 37-летним стажем", заявила о своем полном раскаянии и призвала своих клиенток больше не приходить к ней.

Комментируя перед телекамерой новую беседу с Эльжуркаевым, Есимат Успахаджиева также говорит по-чеченски, но также произносит по-русски слова "в последний раз" и "никогда в жизни".

Третий задержанный, житель Урус-Мартана Адам Афтаев, как сообщили авторы телесюжета, занимался омовением умерших и продал перчатки, которыми проводил омовение. Какую цель при этом преследовал Адам Афтаев, авторы репортажа не уточнили. Далее на видео показана беседа Афтаева с Эльжуркаевым, который, как утверждается в телесюжете, "пытался наставить Афтаева на верный путь".

К 11.05 мск 6 мая публикация набрала 103 тысячи просмотров, под ней размещено 640 комментариев, большая часть из них на чеченском языке. Некоторые авторы комментариев, опубликованных на русском языке, призвали к суровому наказанию тех, кто оказывает оккультные услуги.

Часть пользователей соцсети также обратили внимание на безрезультатность преследования таких людей в Чечне. "Они походу телевизор не смотрят, если смотрели, знали бы, что очередь и до них дойдет", - предположила, в частности, madina_25_123.

"Когда они уже будут смотреть телевизор и видеть, что ведётся охота на ведьм", - высказался пользователь podarki095. "Каждая думает, что именно ее не поймают", - предположил в ответ nazarbek._www79. "Им некогда телек смотреть, они темы делают, люди занятые", - пошутил ummsamira_95. "Бесполезно им что-то говорить, они всё равно своё дело делают", - высказал мнение ma.rta1021.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", - пояснил адвокат.

Напомним, охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 17 января Адам Эльжуркаев отчитал за поездки к колдунье группу мужчин из Шалинского района и возившего их таксиста.

19 декабря 2020 года ЧГТРК "Грозный" показала телесюжет, в котором двое мужчин раскаялись в том, что обратились за помощью к колдунье в Дагестане. По версии авторов телесюжета, один из мужчин хотел вернуть жену, а его знакомый планировал с помощью колдуньи укрепить свой брак. К тем, кто оказывает оккультные услуги, обычно обращаются женщины, а для чеченских мужчин такие поступки унизительны, указали пользователи Instagram, посмотревшие телесюжет.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".