Жительница Урус-Мартана публично отчитана за колдовство

15 апреля 2021, 08:57

Силовики задержали 65-летнюю жительницу Урус-Мартана Липу Исраилову за оказание оккультных услуг. После публичной беседы с врачом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым она частично признала свою вину, сообщила ЧГТРК "Грозный".

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни с июля 2019 года усилили преследование жителей за оккультизм. В ночь на 6 марта телеканал опубликовал на своей странице видеосюжет о двух жительницах Урус-Мартана, которые публично покаялись за занятие колдовством.

Телекомпания "Грозный" регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством после воспитательной беседы с главным специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

"В Чеченской Республике задержали очередную "колдунью". Правоохранители задержали жительницу Урус-Мартана Липу Исраилову. Она подозревается в мошенничестве, конкретно, в оказании оккультных услуг", – сообщила в ночь на 15 апреля на своей странице в Instagram ЧГТРК "Грозный".

Телеканал также опубликовал ролик, на кадрах которого врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев ведет беседу с пожилой женщиной. Они стоят около стола, на котором разложены различные предметы, в том числе множество исписанных листков бумаги. "Молитвы на все случаи жизни, можно открыть целую библиотеку с заклинаниями. В этой комнате даже страшно находиться, все пропитано колдовством", – отметил журналист ЧГТРК "Грозный".

В репортаже телеканала также сказано, что у Липы Исраиловой оказались долги за коммунальные услуги. На кадрах видеосюжета показано, как пожилая женщина на месте погашает их. Она отсчитала 45 тысяч 700 рублей за газоснабжение и 36 тысяч 543 рубля за электричество. Сотрудник коммунальной службы ей выдел квитанции об оплате.

Далее Адам Эльжуркаев продолжает отчитывать жительницу Урус-Мартана. "Женщина то частично признает свою вину, то вовсе отрицает свою причастность к колдовству. До последнего пытается запутать собравшихся", – пояснил журналист телеканала.

К 07.50 мск 15 апреля эта запись на странице ЧГТРК "Грозный", на которую подписаны около 980 тысяч пользователей, набрала 101 тысячу просмотров и 1275 отметок "нравится". Часть их авторов потребовала наказания для Исраиловой за занятие оккультизмом. Еще одна часть заявила, что публичному порицанию должны быть подвергнуты и те, кто обращался к ней за помощью.

Напомним, что охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 17 января представитель духовенства отчитал за поездки к колдунье группу мужчин из Шалинского района и возившего их таксиста.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".