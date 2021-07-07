Богослов отчитал жительниц Чечни за обращение к колдунам

07 июля 2021, 18:58

Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев провел беседу с женщинами, задержанными за посещение колдунов, следует из репортажа телеканала "Грозный". Пользователи соцсети указали на избыток сюжетов этой телекомпании о борьбе с колдовством.

Как писал "Кавказский узел", летом 2019 года власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. Репортажи о беседах с задержанными, которые проводит глава Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, регулярно публикует гостелекомпания "Грозный". Так, 27 июня телеканал сообщил, что силовики задержали двух женщин и мужчину по подозрению в оказании оккультных услуг, а также таксиста, который возил клиентов к колдунам. .

Гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

Глава Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев провел профилактическую беседу с женщинами, задержанными за визиты к колдуньям, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный". "Богослов напомнил женщинам, что колдовство является крайне тяжким грехом в Исламе. Несмотря на многочисленные задержания шарлатанов и их публичные извинения, интерес к оккультизму в республике не угасает", - говорится в аннотации к сюжету в Instagram ЧГТРК "Грозный".

Жительница Алпатово Наурского района Малика Умиева пыталась обратиться к знаменитой знахарке Ноне из Моздока, затем узнала о колдунье-турчанке из тех же краев. Умиева ранее задерживалась за посещение колдунов, следует из видео. "Когда в прошлый разговаривали, ты сказала мне, что на твоего мужа навели порчу. Ты сказала, что ты навела порчу на мужа своей дочери, который взял себе вторую жену, чтобы та ушла от него", - сказал Эльжуркаев. Женщина заявила, что она старалась ради семьи и поэтому была вынуждена идти к колдунье. "Я каюсь за всё, что сказала и сделала. Я просто боялась, что муж дочки одичает", - отметила она. "Ты пошла к ней, чтобы навести порчу на него? Люди для другого не ездят к таким колдунам", - перевел его слова "Кавказский узел".

У Малики на телефоне были обнаружены ролики из cоцсети Tik-Tok, в которых рассказывается, как делать отвороты, наводить порчу. Малика завила, что не собиралась пользоваться ими. "Ты позоришь свою семью. Тебе не жалко своего сына? (...) Не в первый раз ты ходишь на такое. Всевышний не любит тех, кто 2-3 раза ходил к таким людям, то есть повторял свою ошибку", - произнес чеченский богослов перед тем, как сделать ей наставление. Пожилая женщина заплакала, следует из видео.

К турчанке вместе с Маликой поехала и односельчанка Ловд Кубиева. Женщина хотела узнать судьбу своего сына, который пропал еще в 2000 году. "Подумала, что вдруг найдётся и мне смогут помочь", - рассказала она.

На 18:50 мск видеоролик в Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный", насчитывающем 972 тысячи подписчиков, набрал 96,7 тысячи просмотров и 463 комментария. Некоторые авторы комментариев, опубликованных на русском языке, призвали ужесточить наказание за оккультные услуги

Часть комментаторов обратили внимание на обилие сюжетов о колдунах. "Может, для статистики их показывают. Но не может быть столько гадалок и шарлатанок!" - удивилась danna_0754.

"Сидят такие спокойные. Они уже и бояться перестали! Видно же по их поведению", - указал пользователь 959_sabran_ya_nafsi_959. "Что по кайфу, то и творят, нет никакого закона в этой Чечне", указал makhmudov0595. "Пока существует спрос, будут и предложения", - отметила _larisa_2691_.

Часть пользователей выразила сомнение в методах борьбы с колдовством. "Оступилась. Зачем выкладывать?" - написала ledi_chanel88. "Одного не пойму, если они говорят, что эти женщины аферистки и их действия ни к чему не приводят, зачем их прессовать тогда?" - спросил salman_youssoupov.

"К какой ответственности, интересно, их привлекают? Или просто профилактика?" - спросил ali09rus. "Общественные работы помогут! Занятия помогут им отвлечься, да и времени на всякую дрянь хватать не будет", - предложила elenavlasova8631.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", - пояснил адвокат.

Напомним, охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 17 января Адам Эльжуркаев отчитал за поездки к колдунье группу мужчин из Шалинского района и возившего их таксиста.

19 декабря 2020 года ЧГТРК "Грозный" показала телесюжет, в котором двое мужчин раскаялись в том, что обратились за помощью к колдунье в Дагестане. По версии авторов телесюжета, один из мужчин хотел вернуть жену, а его знакомый планировал с помощью колдуньи укрепить свой брак. К тем, кто оказывает оккультные услуги, обычно обращаются женщины, а для чеченских мужчин такие поступки унизительны, указали пользователи Instagram, посмотревшие телесюжет.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".