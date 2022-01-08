Акция протеста сторонников Михаила Саакашвили в Тбилиси 14 октября 2021 года. Фото Инны Кукуджановой для “Кавказского узла”

08 января 2022, 17:43

Сторонники Саакашвили анонсировали акции неповиновения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На 100-й день заключения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили его сторонники в ходе акции у руставской тюрьмы объявили о создании групп неповиновения и начале антиправительственных митингов по всей стране.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Саакашвили после возвращения в декабре 2021 года из больницы в руставскую тюрьму потребовал пустить к нему независимых врачей и обеспечить конфиденциальность встреч с адвокатами. Он пригрозил, что прибегнет к крайним формам протеста, если его требования не будут удовлетворены до 6 января. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили перенес на конец января срок выполнения требований об иностранных врачах и встречах с адвокатами. В случае отказа Саакашвили может снова начать голодовку, сообщил сегодня его адвокат. 

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Сразу после ареста политик проводил 50-дневную голодовку, которую прекратил только после перевода в горийский военный госпиталь, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Cторонники Михаила Саакашвили провели сегодня акцию около тюрьмы в Рустави. Они протестовали против ограничения визитов врача к бывшему президенту и телефонных звонков, сообщил сегодня Report.

Акция у руставской тюрьмы была приурочена к 100 дням заключения Саакашвили. Ее организовало недавно созданное объединение гражданских активистов "Сектор Миши", сообщило сегодня агентство "Новости-Грузия".

Участники акции объявили о создании "групп неповиновения" и начале антиправительственных митингов по всей стране, проинформировали "Новости-Грузия".

"Мы предлагаем объединиться людям, которые желают [мирно] победить режим. Вместе с нашими единомышленниками в регионах мы начнем движение, которое распространится в масштабах страны. В столице в ближайшие дни мы создадим группы неповиновения", - привело агентство слова участника митинга Левана Мерабишвили.

Активист пообещал устраивать "коридоры позора" представителям власти, а также проводить протестные шествия к различным госведомствам. "С нашей стороны на местах везде будут "коридоры позора" в отношении представителей власти, мы также придем к различным ведомствам", - процитировал его "Интерпрессньюс". По словам Мерабишвили, акции будут проходить под лозунгом "Свободу находящемуся в плену Михаилу Саакашвили".

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили в Грузию собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021", а новости о событиях вокруг суда над политиком – на странице "Саакашвили под судом".

Примечание:

"Грузинская оппозиция возобновила акции за освобождение Саакашвили", "Обморок Саакашвили изменил план протестных акций", "Замглавы МВД Грузии заподозрен в пособничестве Саакашвили".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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