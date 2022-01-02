Эскиз работы Рубо о штурме Ахульго дал шанс на полное восстановление легендарной панорамы

02 января 2022, 04:58

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Эскиз панорамы Франса Рубо "Штурм аула Ахульго", выкупленный на аукционе в Лондоне и уже поступивший в Дагестан, поможет воссоздать полный оригинал полотна, при этом сам эскиз представляет собой большой интерес для искусствоведов, поскольку на окончательный вариант работы о покорении Кавказа могли оказать влияние заказчики, отметила искусствовед Джамиля Дагирова. Панорама "Штурм Ахульго" до сих пор не восстановлена по идеологическим причинам, считает историк Хаджимурад Доного.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября стал известно, что внучка художника Франца Рубо продала эскиз панорамы "Штурм аула Ахульго" о событиях Кавказской войны. Работа ушла с аукциона за 87,5 тысячи фунтов стерлингов (более 116 тысяч долларов США) при оценочной стоимости в 8-12 тысяч фунтов. Эскиз панорамы доставлен в Дагестан и в конце января 2022 года будет выставлен в махачкалинском музее, сообщила 30 декабря пресс-служба правительства Дагестана.

Эскизный вариант панорамы Франца Рубо "Штурм аула Ахульго", созданный в 1890 году, находится в собрании Дагестанского музея изобразительных искусств. Панорама выставлялась в Нижнем Новгороде, Севастополе и на Марсовом поле в Петрограде вплоть до революции. Затем ее свернули на вал и передали в Музей Артиллерии, где она находилась долгие годы. Во время наводнения в 1924 году панорама сильно пострадала. В 1930-х годах по решению художественной комиссии из нее были вырезаны наиболее сохранившиеся части — фрагменты, а остальное было приказано «сдать в утиль». Фотокопия полотна стала центральным экспонатом выставки "Архив Ахульго" о Кавказской войне 1817-1864 годов, прошедшей в марте 2020 года во Владикавказе. Опрошенные "Кавказским узлом" историки и искусствоведы отметили тогда, что в советские годы художники не поднимали столь дискуссионную тему, как Кавказская война.

Панорама "Штурм аула Ахульго" была списана и уничтожена согласно акту от 1934 года, при этом несколько частей панорамы были сохранены для "технических нужд", рассказала "Кавказскому узлу" заместитель директора Национального музея Дагестана, искусствовед, исследователь истории панорамы "Штурм аула Ахульго" Джамиля Дагирова.

С момента своего создания до 1934 года, когда панорама была списана, произведение выставлялось суммарно лишь около шести лет. Избежавшие утилизации части панорамы "Штурм аула Ахульго" поочередно хранились сначала в Дагестанском национальном музее, а в последующем в Музее изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Именно в этом музее и планируется выставить выкупленный дагестанским меценатом эскиз панорамы, пояснила Джамиля Дагирова.

Эскиз панорамы Франса Рубо "Штурм аула Ахульго", выкупленный на аукционе в Лондоне и уже поступивший в Дагестан, нуждается в изучении. Тем не менее, по мнению искусствоведа, уже можно говорить о том, что эскиз "Штурм аула Ахульго " представляет собой более самостоятельную по замыслу работу Франса Рубо, чем законченная одноименная панорама, так как, на исходную работу, по мнению Дагировой, могли очень сильно повлиять заказчики. "Это [эскиз - прим. "Кавказского узла"] композиционно и по замыслу гораздо лучше, чем получилось [итоговая панорама Рубо "Штурм аула Ахульго"]. Это мое субъективное мнение",- пояснила она.

Искусствовед в ближайшее время планирует приступить исследованию поступившего эскиза. "Планирую заняться исследованием [эскиза]. Будет проведен стилистический, композиционный анализ",- пояснила Джамиля Дагирова.

В музее изобразительных искусств Дагестана имени Патимат Гамзатовой уже хранятся три оригинальные части этой панорамы, напомнил историк Хаджимурад Доного.

Он отметил, что "Штурм аула Ахульго" является первой профессиональной панорамой в России и сама работа по сбору всех эскизов, сведений и детальной информации, относящейся к этому произведению искусства. является очень важной.

"Не надо терять надежду, что когда-нибудь эта панорама [Штурм аула Ахульго] будет восстановлена также. как восстановили две другие панорамы, которые он [Рубо - прим. "Кавказского узла"] написал следом: «Оборона Севостополя» и «Бородинская битва»",- пояснил Доного.

Историк рассказал, что и "Оборона Севостополя" и "Бородинская битва" почти полностью восстановленные картины, которые содержат лишь малые фрагменты от первоначального оригинала. Со слов ученого, три части "Штурма Ахульго", которые хранятся в музее изобразительных искусств Дагестана имени Патимат Гамзатовой, являются частями общего полотна, площадь которого составляет более ста метров, а само полотно было специально заказано художником именно для написания панорамы. Доного рассказал, что один из трёх фрагментов, хранящихся в дагестанском музее, был отреставрирован 1980-х годах, а два других фрагмента панорамы решили законсервировать - "не восстанавливать, а оставить как есть".

И эскиз "Штурма Ахульго" и части уже законченной панорамы являются равноценными частями одной большой многоуровневой работы, считает историк. "Прежде чем приступить к написанию [панорамы "Штурм Ахульго"] непосредственно, Рубо делал массу набросков, эскизов, портретов и, конечно, каждый набросок, каждый эскиз очень важен",- пояснил он.

Почти все работы Рубо, написанные им по теме Кавказской войны, находятся на территории Дагестана, отметил Хаджимурад Доного.

Рассказывая об истории попадания работ Рубо на территорию Дагестана учёный пояснил, что при создании военно-исторического музея в Тифлисе, Рубо как известный художник того времени, получил заказ на более десятка картин, отражающих различные военные события, связанные с покорением Россией Кавказа и Средней Азии.

В последующем все эти работы Рубо, пояснил Доного, были выставлены в Тифлиском музее. Как рассказал историк, после революции Дагестанское правительство обратилось в Тифлис с просьбой о передаче картин, связанных с Кавказом и Дагестаном, в сформированный в 1925 году дагестанский национальный музей. "Тогда из Тифлиса были переданы почти все работы из этой серии", - пояснил Доного. В последующем часть картин перешла в созданный в 1958 году Музей изобразительных искусств.

Доного подчеркнул, что все другие военные панорамы Рубо прошли через реставрационные работы и восстановлены полностью, однако, панорама "Штурм Ахульго" до сих пор не восстановлена, несмотря на то, что это требует меньше объема работ, чем уже восстановленные "Оборона Севастополя" и "Бородинская битва". По его мнению, российские профессионалы-реставраторы способны провести комплекс работ по восстановлению панорамы "Штурма Ахульго" на очень высоком уровне.

По мнению историка, панорама "Штурм Ахульго" до сих пор не восстановлена по идеологическим причинам. Если в "Обороне Севастополя" и в "Бородинской битве" Рубо содержится однозначная отсылка к подвигу русской армии, как "обороняющей силе", то в панораме "штурм аула Агульго" немного иной смысл, резюмировал он.

Напомним, что Аул Ахульго расположен в Северном Дагестане, он служил укрепленной резиденцией имама Шамиля во время Кавказской войны. С 13 июня 1839 года горцы во главе с Шамилем выдерживали в Ахульго осаду царских войск под командованием генерала Граббе. 22 августа 1839 года царские войска в результате кровопролитного штурма овладели Ахульго, но отдельные бои в ауле шли еще неделю. Шамиль с мюридами прорвался в Чечню. Аул был полностью разрушен в ходе боевых действий, рассказывается в статье об ауле, опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла". В 2017 году в Ахульго открылся мемориал, посвященный этим событиям. По мнению историков, мемориал напоминает о вражде, а не о примирении сторон.

В "Справочнике" "Кавказского узла" можно ознакомиться с подробной статьей о событиях Кавказской войны, а в разделе "Персоналии" - с биографией имама Шамиля.