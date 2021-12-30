Эскиз картины Рубо о штурме Ахульго доставлен в Дагестан

30 декабря 2021, 13:08

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Проданный на аукционе эскиз панорамы Франца Рубо "Штурм аула Ахульго" доставлен в Дагестан и в конце января 2022 года будет выставлен в махачкалинском музее, сообщили власти республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 ноября стал известно, что внучка художника Франца Рубо продала эскиз панорамы "Штурм аула Ахульго" о событиях Кавказской войны. Работа ушла с аукциона за 87,5 тысячи фунтов стерлингов (более 116 тысяч долларов США) при оценочной стоимости в 8-12 тысяч фунтов.

Оригинал панорамы Франца Рубо "Штурм аула Ахульго", созданной в 1890 году, находится в собрании Дагестанского музея изобразительных искусств. Фотокопия этого полотна стала центральным экспонатом и исходной точкой общей концепции выставки "Архив Ахульго" о Кавказской войне 1817-1864 годов, демонстрировавшейся в марте 2020 года во Владикавказе. Опрошенные "Кавказским узлом" историки и искусствоведы отметили тогда, что в советские годы художники не поднимали столь дискуссионную тему, как Кавказская война.

По данным властей Дагестана эскиз панорамы известного художника Франца Рубо "Штурм аула Ахульго" будет экспонироваться в музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.

"Эскиз был перевезен в Дагестан. Ранее эскиз картины о событиях Кавказской войны бизнесмен Камиль Халилов приобрел в лондонском аукционном доме Christie’s", – сообщило сегодня правительство Дагестана на своей странице в Instagram.

Увидеть панораму жители Дагестана смогут в конце января, о том, что она будет экспонироваться в музее имени Гамзатовой стало известно 29 декабря, в ходе встречи председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова и Камиля Халилова. "Это пример, когда дагестанец думает о своих земляках, вносит вклад в культуру родного региона. Теперь любой желающий сможет ознакомиться с произведением искусства", – приведены в сообщении слова Амирханова.

Халилов, в свою очередь, отметил, что приобретая эскиз, изначально планировал привезти его в Дагестан для экспонирования.

Напомним, что Аул Ахульго расположен в Северном Дагестане, он служил укрепленной резиденцией имама Шамиля во время Кавказской войны. С 13 июня 1839 года горцы во главе с Шамилем выдерживали в Ахульго осаду царских войск под командованием генерала Граббе. 22 августа 1839 года царские войска в результате кровопролитного штурма овладели Ахульго, но отдельные бои в ауле шли еще неделю. Шамиль с мюридами прорвался в Чечню. Аул был полностью разрушен в ходе боевых действий, рассказывается в статье об ауле, опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла". В 2017 году в Ахульго открылся мемориал, посвященной этим событиям. По мнению историков, мемориал напоминает о вражде, а не о примирении сторон.

В "Справочнике" "Кавказского узла" можно ознакомиться с подробной статьей о событиях Кавказской войны, а в разделе "Персоналии" - с биографией имама Шамиля.